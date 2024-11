Lãnh đạo Hàn Quốc điện đàm chúc mừng ông Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Phó Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Kim Tae-hyo trong buổi gặp gỡ báo chí tại Văn phòng Tổng thống (quận Yongsan, Seoul) ngày 7/11 cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol sáng cùng ngày đã điện đàm chúc mừng ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump đắc cử Tổng thống Mỹ.Hai nhà lãnh đạo nhất trí sẽ sớm xác định thời gian, địa điểm gặp gỡ trong thời gian tới, để trao đổi về các thông tin và phương án đối phó với những động thái khiêu khích của Bắc Triều Tiên, như các vụ thả bóng bay chứa rác thải, gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu (GPS), phóng tên lửa đạn đạo xuyên lục địa (ICBM) và tên lửa đạn đạo tầm ngắn (SRBM).Ông Kim cho biết hai nhà lãnh đạo cũng đã trao đổi về hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ, cũng như tình hình cử quân hỗ trợ Nga của Bắc Triều Tiên trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine.Tổng thống Hàn Quốc đánh giá cao vai trò của ông Trump trong nhiệm kỳ đầu tiên, khi góp phần củng cố quan hệ Hàn-Mỹ-Nhật, đồng thời mong muốn tiếp tục duy trì quan hệ hợp tác chặt chẽ với Washington ở cả lĩnh vực an ninh và kinh tế.Đáp lại, Tổng thống đắc cử Trump bày tỏ hy vọng Mỹ và Hàn Quốc vẫn duy trì quan hệ hợp tác tốt đẹp và cho biết ngành công nghiệp đóng tàu của Washington cần sự hỗ trợ và hợp tác từ Seoul. Ông Trump cũng đặc biệt ấn tượng với năng lực đóng tàu và tàu quân sự hàng đầu thế giới của Hàn Quốc, cho rằng hai bên cần tăng cường hợp tác không chỉ trong lĩnh vực xuất khẩu tàu mà còn ở các mảng bảo trì và sửa chữa. Trước đề nghị này của ông Trump, Tổng thống Yoon cam kết Hàn Quốc sẽ tham gia tích cực vì đây là lĩnh vực liên quan đến an ninh và kinh tế của Mỹ.Mặt khác, Tổng thống Yoon Suk Yeol trong buổi họp báo cùng ngày tại Văn phòng Tổng thống cũng cho biết sẽ nỗ lực để giảm thiểu tối đa tổn thất kinh tế cho đất nước và người dân, trước lo ngại về việc chính quyền Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể tăng thuế hay yêu cầu đàm phán lại Hiệp định thương mại tự do Hàn-Mỹ.Ngoài ra, Tổng thống Yoon cũng cho biết Hàn Quốc đang cân nhắc việc hỗ trợ vũ khí cho Ukraine, và sẽ thay đổi biện pháp hỗ trợ từng bước tùy theo mức độ Bình Nhưỡng hỗ trợ Matxcơva trong cuộc chiến Nga-Ukraine.