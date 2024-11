Photo : KBS News

Một quan chức Tổng cục Tình báo quân sự Ukraine ngày 6/11 (giờ địa phương) cho biết Ukraine đã tấn công thành công tàu chiến của Nga bằng máy bay không người lái tự sát trên biển Caspi. Đây là lần đầu tiên quân đội Ukraine tấn công khu vực Dagestan, phía Nam nước Nga, cách biên giới khoảng 1.500 km.Về phần mình, Nga tuyên bố đã bắn hạ máy bay không người lái của Ukraine, và chỉ có một người bị thương do mảnh vỡ của máy bay.Ukraine đã nhiều ngày liên tiếp nhấn mạnh việc miền Bắc cử quân hỗ trợ Nga, đưa cuộc chiến tranh bước sang một cục diện mới. Ông Andriy Kovalenko, người đứng đầu bộ phận chống tin giả thuộc Hội đồng An ninh và quốc phòng quốc gia Ukraine cho biết binh sĩ miền Bắc đang được huấn luyện cách sử dụng máy bay không người lái, và có khả năng sẽ tham gia vào các hoạt động tác chiến với thiết bị này.Sau khi Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky ngày 5/11 vừa qua công bố thông tin về việc binh sĩ Bắc Triều Tiên tham gia chiến đấu, thì nhiều quan chức Chính phủ Mỹ cũng xác nhận thông tin này với hãng tin Reuters, trong đó một quan chức cho biết trận chiến đầu tiên có sự tham gia của quân đội miền Bắc đã diễn ra vào ngày 4/11.Ông Zelensky còn bày tỏ hy vọng rằng chính quyền mới của Mỹ vẫn sẽ tiếp tục duy trì sự ủng hộ đối với Ukraine. Tuy nhiên, có nhiều dự đoán cho rằng Tổng thống đắc cử Donald Trump có thể sẽ giảm mạnh hoặc ngừng viện trợ cho Kiev để gây áp lực buộc các bên đàm phán. Vấn đề chính của cuộc đàm phán là liệu các vùng lãnh thổ hiện do Matxcơva kiểm soát có được trả lại cho Kiev hay không. Được biết, ứng cử viên Phó Tổng thống James David Vance từng bày tỏ quan điểm rằng Ukraine nên nhượng bộ lãnh thổ và không nên gia nhập Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO).Trong khi đó, quân đội Nga thông báo đã chiếm thêm hai ngôi làng ở khu vực Donetsk miền Đông Ukraine, và tiếp tục mở rộng các đợt tấn công vào nước này.