Kết hôn đa văn hóa ở Hàn Quốc năm 2023 phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19

Photo : Getty Images Bank

Cục thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 7/10 công bố số liệu thống kê biến động dân số đa văn hóa năm 2023, trong đó số cặp kết hôn đa văn hóa năm ngoái là 20.431 cặp, tăng 17,2% so với năm 2022.Kết hôn đa văn hóa, tức kết hôn giữa người Hàn với người nước ngoài, tại Hàn Quốc đã duy trì ở ngưỡng 20.000 cặp mỗi năm trước khi dịch COVID-19 bùng phát, nhưng sau đó giảm mạnh và đến năm 2023 mới phục hồi về lại mức này.Các cặp vợ chồng đa văn hóa chiếm 10,6% trong tổng số cặp kết hôn ở Hàn Quốc năm 2023, mức cao nhất kể từ sau năm 2010 (10,8%), tăng 1,5% so với số liệu năm 2022. Xét theo quốc tịch, vợ hoặc chồng là người Việt Nam chiếm tỷ lệ cao nhất với 27,9%, tiếp theo là Trung Quốc và Thái Lan.Cục Thống kê nhận định số cặp kết hôn đa văn hóa đã phần nào phục hồi về mức trước đại dịch COVID-19, nhưng tỷ lệ này tăng lên là do số cặp kết hôn giữa công dân Hàn Quốc giảm. Tuy nhiên, số vụ ly hôn trong gia đình đa văn hóa năm 2023 là 8.158 vụ, tăng 3,9% so với một năm trước, đảo chiều tăng trở lại sau đà giảm liên tục từ năm 2011.Số trẻ sinh ra trong gia đình đa văn hóa năm 2023 là 2.150 trẻ, giảm 3% so với năm 2022 do độ tuổi kết hôn lần đầu tăng.