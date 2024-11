Seoul đón đợt lạnh đầu thu muộn hơn 4 ngày so với mọi năm

Photo : YONHAP News

Cục Khí tượng và thủy văn Hàn Quốc ngày7/11 cho biết đợt lạnh đầu mùa đã bắt đầu khi nhiệt độ thấp nhất ở thủ đô Seoul giảm xuống còn 1,6 độ C, mức thấp nhất kể từ đầu thu năm nay. Đợt sương giá đầu tiên tại thủ đô Seoul năm nay cũng xuất hiện sớm hơn một ngày so với năm 2023, nhưng muộn hơn 4 ngày so với mọi năm.Hiện tượng sương giá lần đầu trong năm nay cũng được ghi nhận tại thành phố Daejeon, thành phố Daegu, và thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang).Nhiệt độ tại nhiều khu vực tại Hàn Quốc vào sáng cùng ngày đã giảm xuống dưới 0 độ C như đèo Daegwallyeong (huyệnPyeongchang) là -4,7 độ C; huyện Cheorwon (tỉnh Gangwon) là -3,4 độ C; thành phố Andong (tỉnh Bắc Gyeongsang) và thành phố Suncheon (tỉnh Nam Jeolla) lần lượt là -1,2 độ C và -1 độ C. Đây là mức nhiệt độ thấp nhất trong mùa thu năm nay trên hầu hết các khu vực.Cục Khí tượng và thủy văn dự báo từ ngày 8/11, nhiệt độ sẽ dần tăng trở lại về mức trung bình và thời tiết sẽ ấm lên.Tuy nhiên, khu vực phía Bắc tỉnh Gyeonggi và các vùng thuộc tỉnh Gangwon vẫn có thể xuất hiện sương giá, do đó người dân cần chú ý bảo vệ nông sản.