Cơ chế thảo luận giữa Chính phủ, chính giới và giới y tế chính thức khởi động vào ngày 11/11

Photo : YONHAP News

Cơ chế thảo luận giữa Chính phủ, chính giới và các y bác sĩ ngày 11/11 đã chính thức được khởi động nhằm giải quyết vấn đề thiếu hụt y tế, mà không có sự tham gia của đảng đối lập và Hiệp hội Bác sĩ nội trú.Tại cuộc họp đầu tiên diễn ra tại Quốc hội, Cơ chế thảo luận đã thống nhất thảo luận về việc kêu gọi bác sĩ nội trú đã từ chức quay trở lại làm việc và đảm bảo tính tự chủ của Viện Giáo dục và đánh giá Y khoa Hàn Quốc (Korean Institute of Medical Education and Evaluation) theo yêu cầu từ giới y tế.Nghị sĩ thuộc đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân Kim Sung-won trong buổi họp báo sau cuộc họp đã bày tỏ quan ngại với Chính phủ về tình huống các bác sĩ nội trú từ chức có thể phải nhập ngũ vào tháng 3/2025, ngay cả khi họ tham gia và đỗ kỳ thi tuyển dụng trong nửa đầu năm tới. Ông cũng cho biết Chính phủ sẽ tìm kiếm nhiều giải pháp thiết thực để hỗ trợ những bác sĩ nội trú quay lại công việc thông qua thảo luận.Mục tiêu của Cơ chế thảo luận giữa Chính phủ, chính giới và các y bác sĩ là đạt được kết quả đáng kể trước cuối tháng 12. Ông Kim nhấn mạnh mặc dù Cơ chế này sẽ hoạt động đến hết tháng 12 nhưng các bên sẽ cố gắng đạt được kết quả tích cực vào ngày 23/12 hoặc sớm hơn nếu có thể để mang đến một “món quà Giáng sinh” cho người dân.Được biết, các đại diện của đảng cầm quyền, Chính phủ và giới y tế trong buổi thảo luận đầu tiên đều đã nhất trí nỗ lực hết mình để giải quyết vấn đề thiếu hụt y tế. Chủ tịch đảng cầm quyền Han Dong-hoon nhấn mạnh đây là lần đầu tiên Chính phủ và các y bác sĩ cùng ngồi lại trước công chúng để giải quyết vấn đề sau khi cuộc khủng hoảng y tế bùng phát, và cho biết Cơ chế thảo luận này sẽ sớm trở thành chính sách.Ông Han cũng kêu gọi đảng Dân chủ đồng hành tham gia vào Cơ chế thảo luận này do ngay từ khi lên ý tưởng thành lập, đảng đối lập đã có thiện chí về Cơ chế này.Chủ tịch Hiệp hội Y khoa Hàn Quốc (KAMS) Lee Jin-woo cũng cho biết giới y tế trước đây khá hoài nghi về Cơ chế thảo luận này, nhưng hiện đã nhận thấy rằng nếu không bắt đầu thảo luận các vấn đề cấp bách, nguy cơ sụp đổ hệ thống y tế chưa từng có sẽ có thể xảy ra do sự thiếu kết nối giữa Chính phủ và các y bác sĩ.Về phần mình, Thủ tướng Hàn Quốc Han Duck-soo cũng khẳng định rằng cải cách y tế là một kế hoạch tổng thể nhằm thay đổi cấu trúc và mô hình y tế quốc gia, thể hiện quyết tâm của Chính phủ trong việc bảo vệ người dân và xây dựng hệ thống y tế bền vững, chất lượng cao.