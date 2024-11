Hàn Quốc nâng chỉ số khối cơ thể xác định béo phì từ 25 lên 27

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu bảo hiểm y tế trực thuộc Cơ quan bảo hiểm y tế quốc gia Hàn Quốc (NHIS) ngày 11/11 đã đề xuất nâng mức tiêu chuẩn để xác định béo phì của chỉ số khối cơ thể (BMI), từ 25 lên 27 để phù hợp hơn với thể trạng người Hàn Quốc. Tiêu chuẩn này được đưa ra dựa trên nghiên cứu theo dõi 8,47 triệu người trưởng thành từng kiểm tra sức khỏe trong suốt 21 năm kể từ năm 2002-2003.BMI là chỉ số tính bằng cân nặng chia cho bình phương của chiều cao cơ thể, và BMI từ 25 trở lên hiện được xem là béo phì. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng nguy cơ tử vong thấp nhất ở mức BMI khoảng 25, trong khi nguy cơ tử vong cao nhất xuất hiện ở mức dưới 18,5 và trên 35. Đặc biệt, khi xét các mức BMI từ 25 trở lên, nguy cơ tử vong tăng gấp đôi tại ngưỡng 29 so với các mức thấp hơn.Nguy cơ mắc bệnh tim mạch và bệnh mạch máu não thấp nhất là khi BMI dưới 18,5, sau đó tăng dần và không có căn cứ rõ ràng để coi BMI 25 là ngưỡng xác định béo phì. Khi xem xét nguy cơ phát sinh các bệnh khác ở mức BMI từ 25 trở lên, nguy cơ cao huyết áp, tiểu đường và rối loạn mỡ máu gia tăng đáng kể ở mức BMI 27; bệnh tim mạch tăng ở mức BMI 29; và bệnh mạch máu não tăng ở mức BMI 31.Giáo sư Oh Sang-woo thuộc Bệnh viện Ilsan Đại học Dongkuk cho biết tiêu chuẩn chẩn đoán béo phì nên ưu tiên xem xét mối liên hệ với các loại bệnh và bổ sung dữ liệu tử vong để hỗ trợ. Tổng hợp kết quả nghiên cứu, ngưỡng BMI 27 có vẻ phù hợp hơn với người Hàn Quốc.Ông Oh cho biết thêm khoảng 20 năm trước, ngưỡng BMI 23 là mức có nguy cơ tử vong thấp nhất, nhưng do thay đổi về vóc dáng, lối sống và xu hướng bệnh tật dần giống phương Tây, mức BMI 25 hiện nay cho thấy nguy cơ tử vong thấp nhất, trong khi mối liên hệ giữa béo phì và bệnh lý không thay đổi.Trung tâm nghiên cứu quản lý sức khỏe thuộc Viện nghiên cứu bảo hiểm y tế nhấn mạnh nghiên cứu lần này là công trình theo dõi quy mô lớn nhất về tiêu chuẩn béo phì, dựa trên dữ liệu lớn của bảo hiểm y tế. NHIS sẽ đẩy mạnh các chương trình quản lý sức khỏe, tập trung vào nhóm béo phì có nguy cơ cao về bệnh mãn tính và tử vong.