KDI hạ triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024 xuống 2,2%

Photo : YONHAP News

Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc (KDI), một cơ quan nghiên cứu chính sách Nhà nước, ngày 12/11 một lần nữa hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế của Hàn Quốc năm nay xuống 2,2%, giảm 0,3% so với dự báo trước đó vào tháng 8.KDI phân tích đà cải thiện kinh tế của Hàn Quốc gần đây có xu hướng suy yếu do sự trì trệ ngày càng nghiêm trọng trong đầu tư ngành xây dựng. Thêm vào đó, nhu cầu nội địa cũng chững lại khiến tình trạng tuyển dụng không có nhiều cải thiện.Theo cơ quan này, sự trì trệ nhu cầu nội địa dự kiến sẽ được phục hồi vào năm tới nhưng ngành xuất khẩu, nền tảng chủ chốt của nền kinh tế Hàn Quốc sẽ chậm lại. Do đó, KDI dự báo triển vọng tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc trong năm 2025 cũng chỉ đạt mức 2%, giảm 0,1% so với dự báo hồi tháng 8.Đặc biệt, Viện nghiên cứu phát triển Hàn Quốc nhận định xuất khẩu của Hàn Quốc có thể chịu cú sốc lớn nếu chính sách thương mại của Mỹ thay đổi đột ngột.Ngoài ra, KDI cũng dự báo tỷ lệ giá tiêu dùng sẽ duy trì ở mức 1,6% do nhu cầu nội địa sụt giảm và giá dầu quốc tế giảm. Do đó, cơ quan này đề xuất Ngân hàng trung ương Hàn Quốc phải dần dần giảm lãi suất cơ bản.