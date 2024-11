Photo : YONHAP News

Chánh Văn phòng an ninh quốc gia Hàn Quốc Shin Won-sik ngày 12/11 đã tham dự sự kiện "Đối thoại thống nhất toàn cầu 2024" do Hội đồng tư vấn thống nhất hòa bình dân chủ (PUAC) và hãng tin Yonhap đồng tổ chức tại Seoul.Tại sự kiện, ông Shin cho biết giờ đây Hàn Quốc không còn là bên hưởng lợi một chiều trong mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ. Seoul sẽ bảo vệ lợi ích trọng tâm trên cương vị là một đối tác có năng lực, có thể đóng góp vào an ninh và sự thịnh vượng của khu vực và toàn cầu. Chính phủ Hàn Quốc sẽ nỗ lực hơn nữa để phát triển mối quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ lên một nấc thang "không thể thay thế", đóng góp vào hòa bình và sự thịnh vượng của thế giới.Phát biểu trên của ông Shin mang ý nghĩa nhấn mạnh về tầm quan trọng của quan hệ đồng minh Hàn-Mỹ đối với lợi ích của chính Washington, trong bối cảnh dư luận lo ngại Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ gây sức ép yêu cầu Seoul nâng mạnh khoản đóng góp cho lực lượng quân đồn trú của Mỹ tại Hàn Quốc.Chánh Văn phòng Shin khẳng định Chính phủ Hàn Quốc sẽ thiết lập một cơ chế phối hợp chặt chẽ với Chính phủ Mỹ nhiệm kỳ tới để đảm bảo vững chắc an ninh, tự do và hòa bình của Hàn Quốc. Seoul sẽ tiếp tục kiên định mục tiêu là phi hạt nhân hóa toàn diện Bắc Triều Tiên. Nội dung này được cho là nhằm dập tắt một số ý kiến lo ngại cho rằng khi lên nắm quyền, Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ rời xa mục tiêu phi hạt nhân hóa miền Bắc và có thể thỏa hiệp với Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Kim Jong-un.Quan chức an ninh Hàn Quốc nhấn mạnh cơ chế răn đe mở rộng tích hợp Hàn-Mỹ là giải pháp thiết thực và thích hợp nhất để đối phó với mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục nỗ lực để duy trì cơ chế này ngay cả sau khi Chính phủ mới của Mỹ ra mắt.Bên cạnh đó, ông Shin chỉ trích hợp tác quân sự Nga-Triều là một "canh bạc tồi tệ nhất", quy kết Bắc Triều Tiên đang trở thành một mối đe dọa hữu hình với trật tự dựa trên chuẩn mực và giá trị của không chỉ bán đảo Hàn Quốc, châu Âu mà của toàn thế giới.