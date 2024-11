Photo : KBS News

Hiệp hội công nghiệp game Hàn Quốc ngày 12/11 đã đại diện cho ngành game trong nước gửi ý kiến phản đối việc phân loại "nghiện game" là một loại bệnh lên WHO-FIC, hệ thống thu thập và phân tích thông tin sức khỏe dựa trên Bảng phân loại quốc tế các loại bệnh (ICD) do Tổ chức y tế thế giới (WHO) điều hành.Trong ý kiến gửi lên WHO, Hiệp hội nhấn mạnh chưa có đủ bằng chứng rõ ràng về mối liên hệ trực tiếp giữa việc chơi game và các “hành vi có vấn đề” liên quan với nhau. Hiệp hội cũng cho biết các hành vi "sử dụng game có vấn đề" thường tự thuyên giảm trong vòng một, hai năm và đặt nghi vấn về việc liệu chứng nghiện game có thực sự nguy hiểm như nghiện cờ bạc, vốn đã được phân loại là một căn bệnh. Theo đó, việc phân loại “nghiện game” là một căn bệnh trong khi nguyên nhân và phương pháp điều trị chưa rõ ràng có thể gây ra hỗn loạn nghiêm trọng trong xã hội.Bản kiến nghị còn lưu ý rằng game không chỉ là phương tiện giải trí mà còn là ngành nghề của nhiều người trên thế giới, do đó việc phân loại này cần được thảo luận kỹ lưỡng. Hiệp hội cũng lo ngại về nguy cơ các biện pháp can thiệp sai lầm có thể diễn ra, như việc kiểm soát hành vi chơi game thay vì tập trung điều trị các nguyên nhân cơ bản như trầm cảm và chứng rối loạn tăng động giảm chú ý (ADHD).Về mặt pháp lý, Hiệp hội chỉ ra rằng việc xếp “nghiện game” vào danh sách bệnh có thể góp phần tạo ra những quy định không hợp lý, làm gia tăng định kiến tiêu cực với game và có thể hạn chế quyền tự do của người chơi, đặc biệt là thanh thiếu niên.