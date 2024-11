Hàn Quốc có thể chịu ảnh hưởng trong chính sách về thuế quan của chính quyền Donald Trump

Photo : YONHAP News

Kênh truyền hình CNBC (Mỹ) ngày 11/11 (giờ địa phương) cho biết ngân hàng đầu tư Goldman Sachs gần đây đã công bố một báo cáo, trong đó nhận định mặc dù thâm hụt thương mại của Mỹ với Trung Quốc có giảm khi ông Donald Trump đắc cử Tổng thống lần đầu tiên, nhưng thâm hụt với các quốc gia châu Á khác lại tăng đáng kể, và vấn đề này có thể thu hút sự quan tâm từ chính quyền Trump trong nhiệm kỳ tới.Báo cáo cho biết do Tổng thống đắc cử Trump và một số ứng cử viên tiềm năng cho các vị trí trong nội các đều tập trung vào việc giảm thâm hụt thương mại của Mỹ, nên việc xử lý thâm hụt thương mại đang tăng lên theo kiểu "đập chuột chũi", thì nguy cơ cao là các quốc gia châu Á khác cũng sẽ đối mặt với việc bị Mỹ áp thuế quan.Thuế quan là khoản thuế đánh vào hàng nhập khẩu, nhưng nước xuất khẩu không phải nộp loại thuế này. Theo đó, các doanh nghiệp nhập khẩu sản phẩm vào Mỹ phải chịu thuế này, nên chi phí của doanh nghiệp cuối cùng sẽ tăng lên.Trong quá trình vận động tranh cử, ông Trump đã tuyên bố sẽ áp mức thuế 60% đối với hàng nhập khẩu từ Trung Quốc, cũng như áp dụng mức thuế phổ biến từ 10-20% với mọi mặt hàng nhập khẩu.Chuyên gia kinh tế trưởng phụ trách khu vực châu Á thuộc Goldman Sachs Andrew Tilton cho biết Hàn Quốc, Đài Loan và Việt Nam đặc biệt có thặng dư lớn trong thương mại với Mỹ. Cụ thể, Hàn Quốc và Đài Loan chiếm ưu thế trong chuỗi cung ứng chíp bán dẫn, trong khi Việt Nam hưởng lợi do từ các hoạt động thương mại gián tiếp từ Trung Quốc.Năm 2023, thặng dư thương mại của Hàn Quốc với Mỹ là 44,4 tỷ USD, trong đó ô tô chiếm 30% tổng kim ngạch xuất khẩu sang Washington. Đối với Đài Loan, kim ngạch xuất khẩu sang Mỹ trong quý I/2024 tăng 57,9% so với cùng kỳ năm trước, đạt mức cao kỷ lục là 24,6 tỷ USD, trong đó các sản phẩm công nghệ thông tin và nghe nhìn tăng mạnh nhất. Thặng dư thương mại của Việt Nam với Mỹ trong 9 tháng đầu năm nay đạt 90 tỷ USD.Ấn Độ và Nhật Bản vẫn duy trì thặng dư thương mại ổn định với Mỹ, trong đó thặng dư của Tokyo khá ổn định, còn New Delhi đang tăng nhẹ trong vài năm gần đây.Báo cáo gần đây của ngân hàng Barclays cũng nhận định rằng lĩnh vực có thể chịu ảnh hưởng lớn nhất đối với các nước châu Á mới nổi trong nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump là chính sách thương mại.