Lao động có việc làm tháng 10 tại Hàn Quốc tăng dưới 100.000 người

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 13/11 công bố báo cáo "Xu hướng tuyển dụng tháng 10/2024". Trong tháng trước, lao động có việc làm trên 15 tuổi đạt 28.847.000 người, tăng 83.000 người so với cùng kỳ năm trước.Mức tăng lần này đã rơi xuống dưới ngưỡng 100.000 người sau 4 tháng kể từ tháng 6 (96.000 người). Mức tăng tháng 7 từng đạt 172.000 người, tháng 8 123.000 người, tháng 9 là 144.000 người.Xét theo ngành công nghiệp, lao động ngành bán buôn, bán lẻ giảm 148.000 người; ngành xây dựng giảm 93.000 người; ngành chế tạo giảm 33.000 người, giảm 4 tháng liên tiếp. Ngược lại, lao động ngành dịch vụ y tế, phúc lợi xã hội tăng 97.000 người, dịch vụ giáo dục tăng 84.000 người; dịch vụ kỹ thuật, khoa học chuyên môn tăng 77.000 người.Xét theo độ tuổi, lao động trên 60 tuổi tăng 257.000 người, nhóm ngoài 30 tuổi và ngoài 50 tuổi cũng tăng lần lượt 67.000 người và 12.000 người. Trong khi đó, do ảnh hưởng của hiện tượng giảm dân số, lao động có việc làm là thanh niên (15-29 tuổi) giảm 182.000 người. Lao động ngoài 40 tuổi giảm 72.000 người.Dân số không tham gia hoạt động kinh tế đạt 16.082.000 người, tăng 21.000 người so với một năm trước. Trong đó, số người nghỉ làm chăm sóc con nhỏ giảm 112.000 người, số người chỉ nghỉ ngơi mà không có lý do đặc biệt tăng 207.000 người, mức cao kỷ lục; số người ở nhà làm nội trợ tăng 50.000 người.