Cựu quan chức Mỹ nhận định Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Tại một buổi tọa đàm của các chuyên gia về quan hệ Hàn-Mỹ do tổ chức "Korea Society" (Cộng đồng Hàn Quốc) tổ chức vào ngày 12/11 (giờ địa phương) ở New York, cựu Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ Stephen Biegun nhận định có khả năng Tổng thống đắc cử Donald Trump sẽ nối lại đối thoại với Bắc Triều Tiên khi lên nắm quyền lần hai.Ông Biegun từng giữ chức Đặc phái viên phụ trách chính sách Bắc Triều Tiên thuộc Bộ Ngoại giao Mỹ sau cuộc hội đàm thượng đỉnh Mỹ-Triều lần thứ nhất diễn ra tại Singapore vào năm 2019.Tuy nhiên, cựu Thứ trưởng Mỹ đánh giá mặc dù ông Trump từng đề cập tới Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ miền Bắc Kim Jong-un trong quá trình vận động tranh cử, nhưng khi tái nắm quyền thì vấn đề miền Bắc sẽ không phải là mối quan tâm hàng đầu đối với ông Trump.Cựu quan chức ngoại giao Mỹ phân tích vấn đề hạt nhân Bắc Triều Tiên đã có nhiều sự thay đổi lớn so với nhiệm kỳ đầu tiên của ông Trump, nên phương án đối phó cũng sẽ khác đi và vấn đề miền Bắc cũng sẽ sớm trở thành một mối quan tâm hàng đầu trong chính sách ngoại giao của Washington.Đặc biệt, ông Biegun đề cập tới việc Bắc Triều Tiên cử quân sang Nga, phân tích động thái này bao gồm nhiều hàm ý trong quan hệ lợi ích của miền Bắc cũng như của Mỹ. Theo ông, sẽ không mất nhiều thời gian để vấn đề này nhanh chóng trở thành một nghị sự hàng đầu. Dù nếu không như vậy thì Bình Nhưỡng cũng sẽ tìm cách để khiến cho vấn đề này được Washington quan tâm.Trong nhiệm kỳ đầu tiên của mình, ông Trump đã hai lần hội đàm thượng đỉnh với Chủ tịch Kim Jong-un. Cuộc hội đàm lần hai diễn ra tại Hà Nội, Việt Nam vào năm 2019 đã bị đổ bể do ông Trump từ chối đề xuất của nhà lãnh đạo miền Bắc về việc phá dỡ cơ sở hạt nhân Yongbyon để đổi lấy việc được Mỹ dỡ bỏ cấm vận.