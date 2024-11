Doanh thu của doanh nghiệp tiêu thụ nội địa Hàn Quốc giảm trong nửa đầu năm 2024

Photo : YONHAP News

Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) ngày 13/11 công bố phân tích về kết quả kinh doanh của 814 công ty ở lĩnh vực phi tài chính. Tổng doanh thu của các công ty này trong nửa đầu năm 2024 tăng 6,7% so với cùng kỳ năm trước.Trong đó, các doanh nghiệp xuất khẩu (194 công ty) có doanh thu tăng 13,6%. Doanh nghiệp tiêu thụ nội địa (620 công ty) có doanh thu giảm 1,9%, lần đầu giảm sau 4 năm kể từ năm 2020 (4,2%).Căn cứ theo tiêu chuẩn của Ngân hàng trung ương (BOK), FKI phân loại doanh nghiệp có tỷ trọng xuất khẩu chiếm trên 50% tổng doanh thu là "doanh nghiệp xuất khẩu", thấp hơn 50% là "doanh nghiệp tiêu thụ nội địa".Mặc dù doanh thu của các doanh nghiệp xuất khẩu tăng 13,6%, nhưng nếu không tính hãng điện tử Samsung có quy mô doanh thu lớn nhất thì mức tăng chỉ còn 5,9%. FKI phân tích sự gia tăng doanh thu của các doanh nghiệp xuất khẩu còn do hiệu ứng cơ sở, do năm ngoái doanh thu của các doanh nghiệp này đã giảm 7,3%.Trong nửa đầu năm nay, tổng quy mô đầu tư của các doanh nghiệp giảm 8,3%, gây lo ngại khiến động lực tăng trưởng toàn bộ nền kinh tế bị co hẹp.Trong bối cảnh tiêu thụ nội địa tiếp tục đình trệ, kinh tế toàn cầu suy thoái, một số ngành công nghiệp chủ lực như chíp bán dẫn đang bước vào chu kỳ đi xuống, ngày càng có nhiều ý kiến cho rằng kim ngạch xuất khẩu hiện tại đang chạm đỉnh.Theo FKI, giờ là lúc Chính phủ Seoul cần nỗ lực toàn diện để vực dậy nền kinh tế, như áp dụng chính sách tiền tệ linh hoạt để thúc đẩy tiêu dùng hộ gia đình và đầu tư doanh nghiệp, mở rộng hỗ trợ đầu tư và nới lỏng quy chế.