Thị trường tài chính Hàn Quốc vẫn chưa thoát khỏi cú sốc bầu cử Tổng thống Mỹ

Photo : YONHAP News

Tỷ giá hối đoái won-USD trên thị trường ngoại hối Seoul trong phiên giao dịch ngày 13/11 đã có lúc lên tới 1.410,6 won đổi 1 USD, mức cao nhất kể từ phiên giao dịch ngày 7/11/2022 (1.413,5 won đổi 1 USD), rồi đóng cửa ở mức 1.406,6 won đổi 1 USD, tăng 3,1 won so với phiên trước.Đây là lần thứ 4 tỷ giá hối đoái lên tới ngưỡng 1.400 won đổi 1 USD kể từ đợt khủng hoảng tiền tệ châu Á 1997, khủng hoảng tài chính toàn cầu 2007 và cú sốc lãi suất cao của Mỹ năm 2022. Tỷ giá won-USD ngày 5/11, ngay trước thềm bầu cử Tổng thống Mỹ, dừng ở mức 1.370 won đổi 1 USD, nhưng đã liên tiếp tăng vọt trong nhiều ngày sau khi ông Trump đắc cử.Đồng USD tăng giá trị trong bối cảnh nhiều ý kiến nhận định Chính phủ mới của ông Trump sẽ nâng thuế nhập, trục xuất người nhập cư như cam kết trước đó, sẽ khiến chi phí nhân công và giá cả tăng cao, tốc độ giảm lãi suất chính sách bị chậm lại.Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc KOSPI kết thúc phiên giao dịch cùng ngày ở ngưỡng 2.417,08 điểm, giảm 65,49 điểm (2,64%) so với phiên trước. Chỉ số KOSPI đã lên tới mức 2.593,15 điểm giữa phiên giao dịch ngày 8/11, ngay sau bầu cử Tổng thống Mỹ, sau đó chuyển sang xu hướng giảm, và đã giảm 4 phiên liên tiếp cho tới cùng ngày. Chỉ số sàn giao dịch KOSDAQ đóng cửa ở mức 689,65 điểm, giảm 20,87 điểm (2,94%).Giới chuyên gia nhận định cú sốc trên của thị trường tài chính trong nước đang bộc lộ sự yếu kém của nền kinh tế Hàn Quốc. Tiêu biểu là mức độ phụ thuộc lớn vào xuất khẩu ba lĩnh vực là chíp bán dẫn, ô tô và hóa chất; cũng như tỷ trọng thương mại với Trung Quốc ở mức cao. Thương mại với Bắc Kinh chiếm 23,3% tổng kim ngạch thương mại của Hàn Quốc trong 10 tháng đầu năm nay, gần bằng của Mỹ và châu Âu cộng lại (25,3%). Trong trường hợp Chính phủ của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump gia tăng sức ép với Trung Quốc thì Hàn Quốc sẽ không tránh khỏi bị ảnh hưởng. Do vậy, các chuyên gia cho rằng Chính phủ Seoul cần tìm kiếm giải pháp dài hạn như đa dạng hóa khu vực xuất khẩu.