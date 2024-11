Lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật dự kiến nhóm họp bên lề Hội nghị thượng đỉnh APEC

Photo : YONHAP News

Văn phòng Tổng thống Hàn Quốc ngày 14/11 cho biết Tổng thống Yoon Suk Yeol ngày 15/11 (giờ địa phương) sẽ gặp Tổng thống Mỹ Joe Biden cùng Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thủ đô Lima của Peru.Được biết, ba nước Hàn-Mỹ-Nhật đã thảo luận về việc tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên trước khi Tổng thống Biden kết thúc nhiệm kỳ, và quyết định xúc tiến cuộc họp trong thời gian diễn ra Hội nghị thượng đỉnh APEC. Đây sẽ là cuộc gặp đầu tiên giữa lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật kể từ khi ông Ishiba nhậm chức Thủ tướng Nhật Bản, cũng là dịp để ba nhà lãnh đạo khẳng định tầm quan trọng của hợp tác ba bên.Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng Jake Sullivan trong một buổi họp báo cho biết Tổng thống Biden trong 4 năm qua đã củng cố vị thế chiến lược của Mỹ tại khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, thông qua hợp tác ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, liên minh an ninh giữa ba nước Mỹ, Anh và Australia mang tên "AUKUS", cùng cơ chế hợp tác an ninh QUAD của 4 nước Mỹ, Nhật Bản, Australia và Ấn Độ.Ông Sullivan còn cho biết trong cuộc gặp Hàn-Mỹ-Nhật sắp tới, Tổng thống Biden sẽ cùng Tổng thống Yoon và Thủ tướng Ishiba kỷ niệm hợp tác lịch sử giữa ba nước, và trao đổi về việc hệ thống hóa những thành tựu đã đạt được để duy trì sự tiến triển trong hợp tác ba bên kể cả sau khi chuyển giao chính quyền tại Mỹ.Vào tháng 8 năm ngoái, Hội nghị thượng đỉnh Hàn-Mỹ-Nhật đã được tổ chức tại Trại David (Camp David), với sự tham gia của cựu Thủ tướng Nhật Bản Kishida Fumio. Khi đó, nhà lãnh đạo ba nước đã nhất trí tổ chức Hội nghị thượng đỉnh ba bên ít nhất mỗi năm một lần.