Chính phủ Hàn Quốc đánh giá kinh tế nội địa có dấu hiệu phục hồi nhẹ

Photo : KBS News

Bộ Kế hoạch và tài chính Hàn Quốc ngày 15/11 đã công bố Sách xanh về xu hướng kinh tế gần đây, trong đó dự đoán tình hình kinh tế Hàn Quốc có dấu hiệu phục hồi nhẹ, nhưng vẫn đang phải đối mặt với những bất ổn lớn do điều kiện trong và ngoài nước thay đổi.Chính phủ Hàn Quốc đã sử dụng cụm từ “kinh tế có xu hướng phục hồi” trong suốt 6 tháng qua, nhưng lần này đã điều chỉnh thành “kinh tế có xu hướng phục hồi nhẹ”. Các cụm từ trước đây như "phục hồi nhờ xuất khẩu" hay "nhu cầu nội địa có dấu hiệu phục hồi" cũng đã bị xóa bỏ.Bộ Kế hoạch và tài chính giải thích lý do là bởi Tổng sản phẩm quốc nội (GDP) quý III/2024 có tăng nhưng không nhiều như dự đoán. Các lĩnh vực sản xuất và tiêu dùng vẫn duy trì xu hướng trì trệ.Cụ thể, sản xuất ngành khai khoáng tháng 9 giảm 0,2% so với tháng 8 và giảm 1,3% so với một năm trước. Sản xuất ngành dịch vụ giảm 0,7% so với tháng trước và 0,2% so với cùng kỳ năm 2023. Trong khi đó, tiến độ hoàn thiện công trình xây dựng giảm 0,1% so với tháng 8 và 2,2% so với một năm trước. Theo đó, sản xuất toàn ngành công nghiệp Hàn Quốc trong tháng 9 giảm 0,3% so với tháng trước, và giảm 1,1% so với cùng kỳ năm 2023. Doanh số bán lẻ và đầu tư xây dựng cũng lần lượt giảm 0,4% và 0,1% so với tháng 8. Chỉ số động thái kinh tế tổng hợp của tháng 9 giảm 0,1% so với tháng trước, trong khi chỉ số dự đoán biến động kinh tế trong tương lai không thay đổi.Kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc trong tháng 10 đạt 57,52 tỷ USD, tăng 4,6% so với cùng kỳ năm ngoái, do số ngày làm việc tháng trước nhiều hơn một ngày so với năm 2023. Tuy nhiên, xuất khẩu bình quân ngày đạt 2,61 tỷ USD, giảm 0,2% so với một năm trước. Kim ngạch nhập khẩu tháng vừa qua đạt 54,35 tỷ USD, tăng 1,7% so với cùng kỳ năm ngoái. Giá tiêu dùng Hàn Quốc vẫn giữ được mức ổn định, với chỉ số giá tiêu dùng trong tháng 10 tăng 1,3% so với tháng 10/2023, cho thấy đà tăng chậm lại.Sách xanh lần này đã nhấn mạnh đến các yếu tố như rủi ro địa chính trị ở khu vực Trung Đông vẫn còn và bất ổn gia tăng do khả năng thay đổi môi trường thương mại.Chính phủ Hàn Quốc bày tỏ lo ngại về tác động từ sự gia tăng chủ nghĩa bảo hộ mậu dịch sau khi ông Donald Trump tái đắc cử Tổng thống Mỹ. Chính phủ sẽ triển khai hệ thống ứng phó toàn diện ở ba lĩnh vực là tài chính, thương mại và công nghiệp, cũng như tăng cường hỗ trợ phù hợp cho các lĩnh vực dễ bị ảnh hưởng như đầu tư xây dựng và tiểu thương.