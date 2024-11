Đội tuyển Hàn Quốc tiếp tục chuỗi bất bại trong vòng loại World Cup 2026

Photo : KBS News

Trong trận đấu thuộc lượt trận thứ 5 vòng loại thứ ba khu vực châu Á Giải vô địch bóng đá thế giới World Cup 2026 diễn ra vào ngày 15/11 tại sân vận động quốc tế Jaber Al-Ahmad (thủ đô Kuwait, Kuwait), đội tuyển Hàn Quốc dưới sự dẫn dắt của huấn luyện viên trưởng Hong Myung-bo đã giành chiến thắng 3-1 trước đội chủ nhà.Hàn Quốc đã đánh bại đối thủ Kuwait nhờ pha lập công mở tỷ số của tiền đạo Oh Se-hun, cùng hai bàn thắng sau đó của tiền đạo Son Heung-min và tiền vệ Bae Jun-ho.Vào phút thứ 10 của hiệp một, tiền đạo Oh Se-hun đã có một pha đánh đầu chính xác từ quả tạt của cầu thủ Hwang In-beom, mở tỷ số sớm cho đội tuyển xứ kimchi. Như vậy, cầu thủ Oh Se-hun đã ghi bàn trong hai trận đấu quốc tế liên tiếp sau pha lập công trước đó trong trận đấu với đối thủ Iraq vào tháng 10 vừa qua.Chỉ sau đó 7 phút, tiền đạo Son Heung-min tiến vào vòng cấm và bị ngã do va chạm với hậu vệ của đối phương, mang về một quả phạt đền cho đội tuyển xứ kimchi. Son Heung-min thực hiện thành công quả phạt đền ở phút 19, đánh dấu bàn thắng thứ 50 trong sự nghiệp của anh tại các trận đấu quốc tế.Sang đến phút 15 của hiệp hai, đội tuyển Kuwait rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 nhờ pha phản công nhanh, nhưng chỉ đến phút 29, tiền vệ Bae Jun-ho nhận đường chuyền của cầu thủ Hwang In-beom, vượt qua hậu vệ đối phương và dứt điểm bình tĩnh, ghi bàn thắng ấn định tỷ số 3-1.Với chiến thắng trước đội chủ nhà Kuwait, đội tuyển Hàn Quốc đã giành được 3 điểm quý giá trên sân khách, giữ vững vị trí ngôi đầu bảng B trong vòng loại thứ 3 khu vực châu Á với 4 trận thắng và 1 trận hòa, duy trì chuỗi trận bất bại, cũng như tiếp tục hành trình giành suất tham dự vòng chung kết World Cup lần thứ11 liên tiếp.