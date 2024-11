Tòa án ban lệnh bắt giam hai nhân vật trong vụ bê bối liên quan tới Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee

Photo : KBS

Tòa án thành phố Changwon (tỉnh Nam Gyeongsang) ngày 15/11 đã ban lệnh bắt giữ ông Myung Tae-kyun và bà Kim Young-sun sau gần 12 giờ xét xử, với cáo buộc vi phạm Luật Quỹ chính trị.Theo đó ông Myung và bà Kim đang chờ lệnh tại trại giam thành phố Changwon, đã bị tạm giam ngay lập tức do lo ngại khả năng cao hai nghi phạm này sẽ tiêu hủy chứng cứ, đặc biệt là trước đó hai người được cho là đã phá hủy nhiều chiếc điện thoại di động.Ông Myung bị cáo buộc đã nhận 76 triệu won (54.251 USD) từ cựu nghị sĩ Kim vì để giúp bà này được tiến cử trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung năm 2022. Ngoài ra, cả hai còn bị nghi ngờ đã nhận 240 triệu won (171.321 USD) từ các ứng cử viên dự bị trong cuộc bầu cử địa phương với lời hứa sẽ giúp họ được tiến cử. Tuy nhiên, Tòa án đã bác yêu cầu bắt giữ đối với hai ứng viên dự bị vì còn tranh cãi về việc xác định hành vi phạm tội.Với việc tạm giam ông Myung và bà Kim, Viện kiểm sát có thể sẽ đẩy nhanh cuộc điều tra về nghi vấn Tổng thống Yoon Suk Yeol và Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee can thiệp vào quá trình tiến cử ứng cử viên của đảng Sức mạnh quốc dân trong cuộc bầu cử Quốc hội bổ sung năm 2022. Ngoài ra, Viện Kiểm sát hiện cũng đang điều tra về nghi ngờ Viện nghiên cứu Hàn Quốc do ông Myung đứng đầu đã tiến hành thăm dò ý kiến trái phép đối với ông Yoon trong quá trình tranh cử Tổng thống trước đây. Các công tố viên cũng đã thu thập được lời khai về việc ông Myung đã nhận hai phong bì tiền từ Đệ nhất phu nhân Kim.Trong quá trình điều tra, có khả năng các nhân vật chính trị nổi bật như cựu Chủ tịch đảng Sức mạnh quốc dân Lee Jun-seok và ông Yoon Sang-hyun, Chủ tịch Ủy ban quản lý tiến cử trong cuộc bầu cử bổ sung khi đó, sẽ được triệu tập thẩm vấn.