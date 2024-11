Chỉ số KOSPI đạt trên 2.400 điểm trong phiên giao dịch ngày 15/11

Photo : YONHAP News

Chỉ số chứng khoán tổng hợp Hàn Quốc (KOSPI) ngày 15/11 đã có thời điểm rớt xuống dưới ngưỡng 2.400 điểm. Cụ thể, vào lúc 9 giờ 33 phút sáng cùng ngày, chỉ số KOSPI đã giảm xuống dưới ngưỡng 2.400 điểm, sau đó có biến động lên xuống và quay trở lại mực này vào khoảng 9 giờ 50 phút. Đây là lần đầu tiên sau 3 tháng, kể từ ngày “Thứ hai đen tối” 5/8, chỉ số này rớt khỏi ngưỡng 2.400 điểm.Đến 11 giờ sáng, chỉ số KOSPI đã ghi nhận mức 2.409 điểm, giảm khoảng 0,4% so với phiên trước. Trên thị trường chứng khoán, khối ngoại đã bán ròng hơn 100 tỷ won (71,4 triệu USD), trong khi cá nhân và tổ chức lại có xu hướng mua vào. Chỉ số KOSPI kết thúc phiên ở mức 2.416,86 điểm, giảm 0,08% so với phiên trước.Trong các mã cổ phiếu có giá trị vốn hóa lớn trên thị trường, hãng điện tử Samsung ghi nhận mức giá 52.800 won (37,72 USD) vào lúc 11 giờ sáng. Cổ phiếu của hãng này vào ngày 14/11 đã kết thúc phiên giao dịch ở mức 49.900 won, lần đầu tiên sau 4 năm 5 tháng rớt xuống mức 40.000 won (35,65 USD). Tuy nhiên, cổ phiếu của điện tử Samsung đã khởi đầu phiên giao dịch sáng ngày 15/11 với mức tăng hơn 3% và đạt mức tăng 7,2% khi kết thúc phiên giao dịch cùng ngày.Hãng SK Hynix cũng ghi nhận mức tăng 3% so với phiên giao dịch trước đó. Ngược lại, cổ phiếu hãng LG Energy Solution, thuộc nhóm ngành công nghiệp pin thứ cấp, giảm hơn 12% trong phiên giao dịch, do chịu ảnh hưởng từ thông tin đội ngũ chuyển giao chính quyền của Tổng thống đắc cử Mỹ Donald Trump đang cân nhắc hủy bỏ tiền trợ cấp xe ô tô điện được quy định trong Luật giảm lạm phát (IRA).