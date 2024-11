Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống Yoon Suk Yeol quay trở lại mức 20%

Photo : YONHAP News

Viện Gallup, cơ quan chuyên thăm dò ý kiến dư luận Hàn Quốc, ngày 15/11 công bố kết quả thăm dò ý kiến được thực hiện với 1.002 cử tri 18 tuổi trở lên trên toàn quốc từ ngày 12-14/11, có độ tin cậy là 95% và sai số trong khoảng ±3,1%.Theo đó, tỷ lệ cử tri đánh giá tích cực với công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon Suk Yeol đạt 20%, tăng 3%, sau hai tuần liên tiếp đạt dưới ngưỡng 20%. Tỷ lệ không ủng hộ Tổng thống là 71%, giảm 3%.Xét theo khu vực, tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở khu vực thành phố Daegu và tỉnh Bắc Gyeongsang đạt 37%, tăng 14%; thành phố Seoul tăng từ 17% lên 18%; thành phố Incheon, tỉnh Gyeonggi 19%; và thành phố Gwangju, tỉnh Bắc và Nam Jeolla là 5%. Trong khi đó, tỷ lệ ủng hộ của cử tri ở các địa phương khác như thành phố Daejeon, thành phố Sejong, tỉnh Bắc và Nam Chungcheong; khu vực thành phố Busan, Ulsan và tỉnh Nam Gyeongsang đều giảm.Tỷ lệ ủng hộ Tổng thống ở tầng lớp cử tri theo khuynh hướng bảo thủ là 40%, tăng 6%; nhóm trung lập giảm 1% còn 12%; nhóm theo khuynh hướng tiến bộ tương tăng 2%, đạt 6%. Viện Gallup phân tích những thay đổi đáng kể nhất diễn ra ở nhóm cử tri ủng hộ đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân, nhóm người trên 70 tuổi, và thành phố Daejeon cùng Bắc Gyeongsang. Điều này có thể bắt nguồn từ bài phát biểu và buổi họp báo trước toàn dân của Tổng thống Yoon, đã phần nào khơi dậy sự chú ý và ủng hộ trở lại từ các nhóm cử tri ủng hộ cũ.Lý do chính mà các cử tri đánh giá tích cực về công tác điều hành quốc gia của Tổng thống Yoon là ngoại giao (28%), chăm chỉ-tận tâm (6%), quyết đoán-năng lực xúc tiến-kiên trì (6%); ổn định, quốc phòng-an ninh, tăng chỉ tiêu tuyển sinh ngành Y (5%); kinh tế-dân sinh, quan điểm-chính kiến, thay đổi-cải tiến (4%).Ngược lại, lý do các cử tri không ủng hộ Tổng thống chủ yếu là do vấn đề liên quan đến Đệ nhất phu nhân Kim Keon-hee (16%); kinh tế, đời sống dân sinh, vật giá (13%); thiếu sự trao đổi (7%); thiếu kinh nghiệm-năng lực, ngoại giao, làm việc kém hiệu quả (6%); độc đoán, tham nhũng, nâng chỉ tiêu đào tạo bác sĩ (4%). Viện Gallup cho biết các vấn đề liên quan đến bà Kim Keon-hee vẫn là mối quan tâm hàng đầu, song hành với những lo ngại về kinh tế và sinh kế của người dân trong suốt 5 tuần qua.Mặt khác, tỷ lệ ủng hộ đối với đảng cầm quyền Sức mạnh quốc dân và đảng Dân chủ đồng hành đều giảm 2%, lần lượt đạt 27% và 34%. Đây là mức ủng hộ thấp nhất của đảng cầm quyền kể từ khi Chính phủ đương nhiệm ra mắt. Tỷ lệ này của đảng Đổi mới Tổ quốc là 7%, đảng Cải cách mới 3%, đảng Tiến bộ 1%, và 26% cử tri không ủng hộ đảng nào.