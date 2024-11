Diện tích đất canh tác lúa gạo tại Hàn Quốc ghi nhận mức thấp kỷ lục

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 15/11 công bố kết quả khảo sát về sản lượng gạo năm 2024, trong đó diện tích canh tác lúa gạo năm nay là 697.713 héc-ta, giảm 1,5% so với năm trước.Đây là lần đầu diện tích canh tác lúa giảm xuống ở mức 600.000 héc-ta, kể từ khi bắt đầu thống kê số liệu liên quan vào năm 1964. Diện tích này vào năm 2014 đạt 816.00 héc-ta, nhưng đã giảm dần trong suốt 10 năm qua, và chỉ còn 708.000 héc-ta vào năm 2023.Cục Thống kê cho biết xu hướng giảm này chịu ảnh hưởng từ chính sách điều chỉnh sản xuất phù hợp của Chính phủ nhằm cân bằng cung cầu do tình trạng dư thừa gạo. Sản lượng bình quân trên 10 are (10 are = 1.000m²) năm 2024 chỉ còn 514 kg, giảm 1,8% so với năm trước, do ảnh hưởng của sâu bệnh như côn trùng, rầy nâu.Cả diện tích canh tác và sản lượng bình quân đều giảm khiến tổng sản lượng gạo năm nay đạt 3,585 triệu tấn, giảm 3,2% so với năm 2023. Xét theo khu vực, tỉnh Nam Jeolla dẫn đầu với sản lượng 709.000 tấn, tiếp theo là tỉnh Nam Chungcheong và tỉnh Bắc Jeolla lần lượt là 706.000 tấn và 545.000 tấn.