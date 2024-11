Lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật lên án mạnh mẽ việc Bắc Triều Tiên điều quân hõ trợ Nga

Photo : YONHAP News

Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol, Tổng thống Mỹ Joe Biden và Thủ tướng Nhật Bản Ishiba Shigeru ngày 15/11 (giờ địa phương) đã hội đàm thượng đỉnh ba bên bên lề Hội nghị thượng đỉnh Diễn đàn Hợp tác kinh tế châu Á-Thái Bình Dương (APEC) diễn ra tại thủ đô Lima của Peru.Ba bên đã ra tuyên bố chung lên án việc Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga trong cuộc chiến tranh xâm lược Ukraine, vi phạm nhiều nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc. Seoul, Washington và Tokyo phản đối mạnh mẽ việc lãnh đạo Nga-Triều quyết định mở rộng cuộc chiến tranh xâm lược đơn phương của Nga tại Ukraine. Việc Matxcơva và Bình Nhưỡng tăng cường hợp tác quân sự, bao gồm cả chuyển giao vũ khí và tên lửa đạn đạo là hành động vô cùng nghiêm trọng khi xét đến việc Nga là nước thành viên thường trực Hội đồng bảo an. Ba bên bày tỏ lập trường ủng hộ Kiev trong việc thực hiện quyền tự vệ, vốn được quy định trong Điều 51 của Hiến chương Liên Hợp Quốc.Ngoài ra, lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật cũng tái khẳng định cam kết phi hạt nhân hóa hoàn toàn bán đảo Hàn Quốc dựa theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an, đồng thời nhất trí sẽ đối phó mạnh mẽ với mọi nỗ lực của miền Bắc trong việc lẩn tránh và vi phạm nghị quyết của Hội đồng bảo an, cũng như làm suy yếu hệ thống không phổ biến vũ khí hạt nhân quốc tế.Nhà lãnh đạo ba nước bày tỏ sự ủng hộ với các hoạt động của Nhóm đa quốc gia để giám sát các lệnh trừng phạt của Liên hợp quốc đối với miền Bắc mới được thành lập nhằm đảm bảo việc thực thi các lệnh trừng phạt Bình Nhưỡng một cách toàn diện và hiệu quả. Đồng thời khẳng định ủng hộ tầm nhìn của Tổng thống Yoon Suk Yeol về một bán đảo Hàn Quốc tự do, hòa bình và thịnh vượng, cũng như ủng hộ một bán đảo Hàn Quốc thống nhất, tự do và hòa bình.Bên cạnh đó, lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật tái khẳng định các thỏa thuận đạt được tại Hội nghị thượng đỉnh ba bên ở Trại David (Mỹ) vào tháng 8 năm ngoái, và tuyên bố thành lập "Văn phòng Hàn-Mỹ-Nhật" nhằm triển khai thường xuyên sự hợp tác giữa ba nước. Văn phòng mới này sẽ giúp thống nhất hơn nữa các mục tiêu và hành động chung của ba nước để đưa khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trở thành một khu vực thịnh vượng, kết nối, có sức hồi phục, ổn định và an toàn.Nhà lãnh đạo ba nước còn bày tỏ lập trường phản đối mạnh mẽ mọi nỗ lực thay đổi hiện trạng đơn phương ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, và nhấn mạnh tầm quan trọng của việc phản đối những tuyên bố về chủ quyền trái phép trên vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông). Ba bên cũng nhấn mạnh lập trường không thay đổi về vấn đề eo biển Đài Loan, kêu gọi các bên đương sự giải quyết vấn đề trong hòa bình.Cuối cùng, lãnh đạo Hàn-Mỹ-Nhật thể hiện sự tự hào về mối quan hệ đối tác ba bên, và tin tưởng rằng quan hệ Hàn-Mỹ-Nhật sẽ là cơ chế cân bằng cho hòa bình và ổn định ở khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương trong nhiều năm tới.