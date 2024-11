Công đoàn lao động đường sắt Hàn Quốc đình công yêu cầu bổ sung nhân lực thiếu hụt

Photo : YONHAP News

Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cho biết công đoàn lao động đường sắt toàn quốc từ sáng sớm ngày 18/11 đã tiến hành đình công yêu cầu bổ sung nhân lực thiếu hụt. Tính đến 9 giờ sáng cùng ngày, trong số 650 chuyến tàu điện ngầm tại thủ đô Seoul và địa phương lân cận đã có 140 chuyến đã bị vận hành muộn hơn 10 phút và 120 chuyến bị chậm vận hành hơn 20 phút.Các tuyến đường sắt bị trì trệ là tuyến số 1, số 3, số 4, tuyến Suin-Bundang, tuyến Gyeongui-Jungang và tuyến ven biển Tây. Các chuyến tàu cao tốc KTX vẫn vận hành bình thường.Phía KORAIL cho biết có thể sẽ thay đổi các điểm dừng hoặc ngừng hoạt động một số chuyến tàu, hành khách cần lưu ý và kiểm tra thông tin khi sử dụng tàu điện ngầm. Tổng công ty cam kết sẽ nỗ lực tối đa để giảm thiểu sự bất tiện cho người dân do cuộc đình công của công đoàn lao động đường sắt, cũng như sẽ đối phó nghiêm khắc với các hành vi vi phạm quy định công ty và pháp luật trong quá trình đình công.Trước đó, công đoàn lao động đường sắt tuyên bố sẽ bắt đầu hành động chung trong tuần này nhằm bảo vệ nơi làm việc an toàn, sau đó sẽ tổ chức họp báo tại các văn phòng của công đoàn ở địa phương và tại ga Seoul vào ngày 21/11 để thông báo kế hoạch tổng đình công, cũng như dự kiến tổ chức cuộc họp tại các khu vực trong đêm ngày 25/11, và có thể tiến hành tổng đình công vô thời hạn từ đầu tháng 12.Công đoàn lao động đường sắt chỉ trích Chính phủ đương nhiệm, Bộ Kế hoạch và tài chính về việc xúc tiến cắt giảm 1.566 nhân viên, dẫn đến tình trạng thiếu hụt nhân lực tại KORAIL gây gián đoạn công việc. Phía công đoàn đang yêu cầu triển khai chế độ làm việc "2 ca 4 kíp", bổ sung nhân lực thiếu hụt, nâng 2,5% lương cơ bản theo quy định của Chính phủ, giải quyết vấn đề nợ 23,1 tỷ won (16,5 triệu USD) tiền lương, triển khai chế độ thăng tiến công bằng, ngừng giảm nhân lực do thuê ngoài.