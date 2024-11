Tổng thống Hàn Quốc tuyên bố gia nhập Liên minh toàn cầu chống đói nghèo

Photo : YONHAP News

Tại phiên thảo luận thứ nhất của Hội nghị thượng đỉnh Nhóm 20 nền kinh tế lớn (G20) diễn ra tại Brazil ngày 18/11 (giờ đại phương), Tổng thống Hàn Quốc đã tuyên bố về việc gia nhập "Liên minh toàn cầu chống đói nghèo" (Global Alliance Against Hunger and Poverty - GAAHP) với tư cách là nước thành viên sáng lập. Lãnh đạo Hàn Quốc cam kết sẽ hỗ trợ 10 triệu USD trong vòng 10 năm tới để đối phó với khủng hoảng lương thực tại châu Phi, nỗ lực cùng G20 xóa đói giảm nghèo trên toàn thế giới trong tương lai.GAAHP là một kết quả quan trọng tại Hội nghị thượng đỉnh G20 năm nay, đóng vai trò là nền tảng kết nối hợp tác giữa các nước để hỗ trợ về kiến thức chuyên môn, tài chính cho các nước thành viên có đề nghị hỗ trợ để phát triển và thực hiện chính sách xóa đói, giảm nghèo.Bên cạnh đó, Tổng thống Yoon dự kiến sẽ mở rộng quy mô viện trợ lương thực của Hàn Quốc thông qua Chương trình Lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc lên 150.000 tấn vào năm sau. Trước đó, Seoul đã nâng quy mô viện trợ lương thực thông qua WFP từ 50.000 tấn năm ngoái lên 100.000 tấn trong năm nay.Mặt khác, lãnh đạo Hàn Quốc cũng công bố kế hoạch tăng cường hợp tác cùng phát triển với các nước mới nổi; khẳng định Seoul sẽ đóng vai trò là cầu nối giữa các nước đang phát triển và nước mới nổi.Tổng thống chỉ ra rằng đối sách căn bản để xóa đói giảm nghèo chính là sự tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển. G20 phải nỗ lực để hỗ trợ tạo động lực tăng trưởng cho các nước này. Còn các nước đang phát triển cần tích cực cải cách về cơ cấu như lao động, giáo dục và đổi mới tài chính để sử dụng ngân sách hiệu quả.Ông Yoon cũng đề cập đến Hiệp định tạo thuận lợi đầu tư cho phát triển (IFD), một hiệp định do Hàn Quốc và Chile đồng chủ đạo xúc tiến ký kết đầu năm nay, với mục tiêu chính là thúc đẩy đầu tư quốc tế vào các nước đang phát triển.Về khủng hoảng an ninh thế giới, Tổng thống Hàn Quốc đánh giá tình hình chiến tranh Nga-Ukraine sẽ là một phép thử quan trọng để xem liệu cộng đồng quốc tế có thể ngăn chặn nỗ lực thay đổi hiện trạng thông qua sức ép, bảo vệ hòa bình và thịnh vượng hay không. Ông Yoon hối thúc mạnh mẽ Nga và Bắc Triều Tiên dừng ngay hợp tác quân sự trái phép.