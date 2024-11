Quy mô vay thế chấp nhà ở tại ngân hàng Hàn Quốc quý III/2024 ghi nhận mức tăng cao kỷ lục

Photo : YONHAP News

Ngân hàng trung ương Hàn Quốc (BOK) ngày 19/11 công bố báo cáo sơ bộ về vay tín dụng hộ gia đình quý III/2024. Theo đó, dư nợ khoản vay hộ gia đình trong quý vừa qua là 1.795,8 tỷ won (1.290 tỷ USD), tăng 16.000 tỷ won (11,51 tỷ USD) chỉ trong vòng ba tháng.Xét theo quý, quy mô nợ hộ gia đình sau khi tăng 2.500 tỷ won vào quý IV năm ngoái đã đảo chiều giảm 800 tỷ won trong quý I năm nay; sau đó tiếp tục tăng trong quý II với mức tăng là 13.300 tỷ won và tăng mạnh hơn trong quý III.Cụ thể, vay giao dịch mua bán nhà ở khu vực đô thị tăng khiến khoản vay thế chấp nhà ở tăng đến 19.400 tỷ won (13,94 tỷ USD), cao hơn mức 16.000 tỷ won (11,5 tỷ USD) của quý trước. Ngược lại, các khoản vay khác bao gồm vay tín dụng và vay thế chấp bất động sản không phải nhà ở, giảm 3.400 tỷ won (2,44 tỷ USD), đà giảm 12 quý liên tiếp.Xét theo tổ chức cho vay, quy mô vay hộ gia đình tại ngân hàng là 22.700 tỷ won (16,31 tỷ USD), tăng so với mức 17.300 tỷ won (12,43 tỷ USD) của quý II, mức tăng lớn nhất kể từ sau quý IV/2020. Đặc biệt, vay thế chấp nhà ở tại ngân hàng là 22.200 tỷ won (15,95 tỷ USD), mức tăng lớn nhất kể từ khi lập thống kê liên quan.Quy mô vay nợ hộ gia đình tại các tổ chức tài chính phi ngân hàng trong quý III giảm 1.700 tỷ won, mức tăng thu hẹp so với quý trước. Vay hộ gia đình tại các tổ chức khác như công ty bảo hiểm cũng giảm 4.900 tỷ won, tuy nhiên mức tăng lớn hơn so với quý II.Ngoài ra, dư nợ tín dụng hộ gia đình quý III là 1.913.800 tỷ won (1.375,8 tỷ USD), tăng 18.000 tỷ won (13,58 tỷ USD) so với một quý trước. Dư nợ tín dụng hộ gia đình là tổng số tiền mà hộ gia đình vay từ ngân hàng, công ty bảo hiểm, công ty cho vay tài chính, tổ chức tài chính công, cộng thêm cả số tiền mua hàng qua thẻ tín dụng chưa quyết toán.