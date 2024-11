IMF hạ dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc năm 2024 xuống 2,2%

Photo : YONHAP News

Quỹ Tiền tệ quốc tế (IMF) ngày 20/11 công bố kết quả tham vấn thường niên, trong đó dự báo tỷ lệ tăng trưởng kinh tế Hàn Quốc đạt 2,2% trong năm nay nhờ tình hình xuất khẩu khả quan ở lĩnh vực chíp bán dẫn dù bị ảnh hưởng một phần bởi sự hồi phục yếu ớt của nhu cầu trong nước.Tháng 10 năm ngoái, IMF dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2,2% trong năm 2024, sau đó lần lượt nâng dự báo lên thành 2,3% và 2,5% vào tháng 1 và tháng 7 năm nay. Dự báo lần này của IMF thấp hơn 0,3% so với dự báo hồi tháng 7.Quỹ Tiền tệ quốc tế dự báo kinh tế Hàn Quốc tăng trưởng 2% trong năm sau, giảm 0,2% so với dự báo trước đó. Tỷ lệ lạm phát là 2%, bằng với mục tiêu kiểm soát lạm phát của Chính phủ.IMF lo ngại toàn bộ nền kinh tế Hàn Quốc đang đối mặt với bất ổn lớn, Chính phủ cần xây dựng chính sách kinh tế mạnh mẽ để thúc đẩy khả năng hồi phục cho nền kinh tế. Tổ chức này nhấn mạnh việc duy trì năng lực cạnh tranh là điều cốt lõi với Hàn Quốc để đối phó với sự thay đổi môi trường thương mại toàn cầu. Seoul phải đặt ưu tiên chính sách hàng đầu vào việc tăng cường đổi mới, đa dạng hóa chuỗi cung ứng, đẩy mạnh xuất khẩu dịch vụ.IMF đề xuất Chính phủ Hàn Quốc cải cách chế độ lương hưu để đối phó với nhu cầu chi tiêu cho người cao tuổi đang ngày càng tăng do xã hội già hóa, áp dụng chuẩn mực tài chính, mở rộng nguồn thu thuế, điều chỉnh ưu tiên trong chi tiêu ngân sách. Ngoài ra, Seoul cũng cần ứng dụng trí tuệ nhân tạo, triển khai các chính sách mang tính chọn lọc nhằm bảo hộ tầng lớp yếu thế.