Cựu quan chức Chính phủ Hàn Quốc tiền nhiệm bị nghi ngờ làm rò rỉ bí mật THAAD

Cuối tháng trước, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán Hàn Quốc (BAI) đã ủy thác Viện Kiểm sát tối cao điều tra nghi ngờ cựu quan chức cấp cao thời Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in cố tình làm rò rỉ thông tin tác chiến quân sự liên quan tới tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao (THAAD).Đối tượng bị điều tra gồm 4 người, trong đó có cựu Chánh Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống Chung Eui-yong, cựu Bộ trưởng Quốc phòng Jeong Kyung-doo. Cơ quan Thanh tra và kiểm toán nghi ngờ những cựu quan chức này vi phạm Luật bảo vệ bí mật quân sự và lạm dụng chức quyền.BAI cho rằng các cựu quan chức trên đã làm rò rỉ thông tin về tác chiến quân sự Hàn-Mỹ liên quan tới việc thay thế tên lửa THAAD, vốn là bí mật quân sự mức độ 2, cho tổ chức dân sự trong nước nhằm trì hoãn quá trình Hàn Quốc chính thức bố trí tổ hợp tên lửa này.Ngoài ra, Cơ quan Thanh tra và kiểm toán nhận định các cựu quan chức trên đã làm rò rỉ bí mật quân sự khi vượt quá phạm vi “giải thích ngoại giao thông thường” trong quá trình trình bày trước với phía Trung Quốc về nội dung tác chiến thay thế tên lửa THAAD.Lần này, BAI đã tiến hành thanh tra vụ việc căn cứ theo đề nghị từ một tổ chức gồm các cựu tướng lĩnh quân đội hồi tháng 7 năm ngoái. Các nội dung chính mà tổ chức này đề nghị thanh tra bao gồm việc Chính phủ Tổng thống Moon Jae-in trì hoãn thành lập Hội đồng đánh giá tác động môi trường khu đất căn cứ THAAD, trốn tránh công khai với người dân về kết quả đo đạc sóng điện từ và tiếng ồn tần số thấp, trì hoãn việc vận hành bình thường căn cứ THAAD.Nhận được đề nghị, từ tháng 10 năm ngoái, BAI đã tiến hành bắt tay thanh tra với 11 cơ quan trong đó có Văn phòng An ninh quốc gia Phủ Tổng thống, Văn phòng Tổng thống, Bộ Quốc phòng của Chính phủ cựu Tổng thống Moon Jae-in; dự kiến công bố kết quả thanh tra trong nửa đầu năm sau.Vào năm 2016, Chính phủ cựu Tổng thống Park Geun-hye quyết định triển khai tổ hợp tên lửa đánh chặn tầm trung cao cho lực lượng quân đồn trú Mỹ để đối phó với mối đe dọa hạt nhân, tên lửa từ Bắc Triều Tiên. Quyết định này làm dấy lên sự phản đối mạnh mẽ của Trung Quốc. Bắc Kinh cho rằng radar của hệ thống THAAD có thể bị sử dụng để thăm dò tên lửa của nước này. Các tổ chức dân sự trong nước phản đối THAAD đã tổ chức biểu tình trước căn cứ THAAD ở Seongju, với lý do sóng điện từ radar của THAAD gây hại cho con người.