Hàn Quốc nâng thời gian nghỉ phép chăm sóc con nhỏ lên 1 năm rưỡi từ tháng 2/2025

Photo : YONHAP News

Bộ Tuyển dụng và lao động Hàn Quốc thông báo sẽ tiến hành đăng công báo dự thảo sửa đổi một phần thông tư thi hành của Luật bình đẳng giới trong tuyển dụng lao động, Luật bảo hiểm lao động và Luật tiêu chuẩn lao động, từ ngày 20/11 đến 30/12.Dự thảo sửa đổi gồm các nội dung cần thiết để thi hành ba luật nêu trên nhằm hỗ trợ chăm sóc con nhỏ được Quốc hội thông qua vào ngày 26/9 vừa qua, cùng các nội dung tăng thời gian nghỉ phép với các trường hợp sảy thai và mang thai giai đoạn đầu thai kỳ.Theo đó, bắt đầu từ ngày 23/2 năm sau, nếu cả bố và mẹ đều đã dùng thời gian nghỉ phép chăm sóc con nhỏ trên 3 tháng thì có thể gia hạn thời gian nghỉ phép từ 1 năm lên 1 năm 6 tháng. Nếu bố mẹ đơn thân hoặc cặp vợ chồng có con bị khuyết tật nặng thì sẽ được kéo dài thời gian nghỉ phép thêm 6 tháng mà không cần điều kiện này.Thời gian nghỉ thai sản trước và sau sinh hiện đang là 90 ngày, sẽ được nâng lên thành 100 ngày trong trường hợp trẻ sinh non và phải nhập viện tại phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh. Trẻ sinh non là trẻ được sinh trước tuần thứ 37 của thai kỳ, hoặc trẻ có cân nặng dưới 2,5 kg phải nằm phòng chăm sóc đặc biệt cho trẻ sơ sinh trong vòng 24 giờ sau sinh.Theo quy định hiện hành, chỉ thai phụ mang thai dưới 12 tuần đầu hoặc sau 36 tuần mới được giảm thời gian làm việc. Nhưng theo quy định sửa đổi thì những thai phụ thuộc nhóm rủi ro cao sẽ được áp dụng quyền lợi này trong toàn bộ thai kỳ. Nhóm có rủi ro cao là những thai phụ được chẩn đoán bị 19 loại bệnh nguy hiểm theo dự án hỗ trợ chi phí y tế cho phụ nữ mang thai có nguy cơ cao của Bộ Y tế và phúc lợi, như mang đa thai, tiểu đường, xuất huyết.Ngoài ra, nhằm đối phó với xu hướng gia tăng các trường hợp sảy thai hoặc sinh non do tỷ lệ mang thai ở độ tuổi cao ngày càng tăng, thời gian nghỉ phép trong 11 tuần đầu thai kỳ cho các trường hợp này sẽ được nâng từ 5 ngày lên 10 ngày.