Ủy ban Liên hợp quốc 20 năm liên tiếp thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên

Photo : YONHAP News

Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc ngày 20/11 (giờ địa phương) đã mở cuộc họp tại trụ sở Liên hợp quốc ở New York (Mỹ), thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền Bắc Triều Tiên với sự nhất trí toàn diện không cần biểu quyết. Đây là năm thứ 20 liên tiếp kể từ năm 2005 ủy ban thông qua dự thảo nghị quyết về nhân quyền miền Bắc.Dự thảo nghị quyết có nội dung nêu rõ tình hình vi phạm nhân quyền nghiêm trọng ở Bắc Triều Tiên và kêu gọi các biện pháp cải thiện vấn đề nhân quyền tại quốc gia này. Trong đó, các nước thành viên Liên hợp quốc bày tỏ lo ngại khi Bình Nhưỡng vào tháng 1/2024 tuyên bố không còn theo đuổi mục tiêu thống nhất hai miền Nam-Bắc. Phương hướng chính sách này của miền Bắc có thể tác động tiêu cực đến tình hình nhân quyền, bao gồm cả vấn đề đoàn tụ gia đình bị ly tán.Các nước thành viên còn chỉ trích miền Bắc đang hạn chế nghiêm trọng quyền tự do về tư tưởng và lương tâm khi ban hành các luật như Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động, Luật đảm bảo bồi dưỡng thanh niên, Luật bảo vệ ngôn ngữ, văn hóa Bình Nhưỡng; và yêu cầu Bắc Triều Tiên phải bãi bỏ hoặc cải cách luật và các quan niệm này.Đặc biệt, đây là lần đầu tiên mối quan hệ thù địch giữa hai miền Nam-Bắc và ba luật "hà khắc" trên của Bình Nhưỡng được đưa vào dự thảo nghị quyết. Ba luật này cũng đã được nhắc đến trong đợt kiểm tra cơ chế rà soát định kỳ phổ quát (UPR) gần đây về nhân quyền với miền Bắc tại Liên hợp quốc.Ngoài ra, các nước thành viên cũng lên án việc Bắc Triều Tiên huy động vốn cho các chương trình phát triển hạt nhân và tên lửa bằng hành vi xâm hại và ngược đãi nhân quyền, như cưỡng chế lao động. Việc ngân sách quốc gia miền Bắc bị phân bổ mất cân đối cho chi tiêu quân sự cũng đang khiến quyền con người không được tôn trọng và bảo vệ đầy đủ. Theo đó, dự thảo nghị quyết kêu gọi Bình Nhưỡng ngay lập tức trả tự do và cho hồi hương với tất cả các nạn nhân Hàn Quốc và Nhật Bản bị nước này bắt cóc.Nội dung của bản dự thảo nghị quyết còn bao gồm việc yêu cầu tổ chức một Hội nghị cấp cao để lắng nghe ý kiến từ các chuyên gia và đại diện xã hội dân sự nhằm làm rõ tình hình vi phạm nhân quyền tại Bắc Triều Tiên.Dự thảo nghị quyết này sẽ được trình lên phiên họp toàn thể của Đại hội đồng Liên hợp quốc. Mặc dù nghị quyết của Đại hội đồng Liên hợp quốc không có tính ràng buộc về mặt pháp lý, nhưng thể hiện yêu cầu chung của cộng đồng quốc tế, mang ý nghĩa về mặt chính trị và đạo đức mà Bắc Triều Tiên cần phải tôn trọng.