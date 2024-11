Đại sứ quán các nước tại Kiev tạm đóng cửa sau thông tin Nga tấn công Ukraine trên diện rộng

Photo : YONHAP News

Quân đội Nga từ đêm ngày 19/11 đến rạng sáng ngày 20/11 (giờ địa phương) đã tấn công toàn bộ lãnh thổ của Ukraine bằng máy bay mini không người lái (drone) và tên lửa, để đáp trả lại động thái của Kiev khi tấn công lãnh thổ Nga vào cùng ngày bằng tên lửa chiến thuật đất đối đất ATACMS do Mỹ cung cấp.Thủ đô Kiev đã phát cảnh báo không kích vào sáng ngày 20/11, đẩy cao bầu không khí xung đột căng thẳng. Đại sứ quán của các nước tại Kiev đã phải tạm thời đóng cửa và ban lệnh sơ tán đối với công dân nước mình.Đại sứ quán Mỹ tại Kiev từ sáng sớm cùng ngày thông báo đã nhận được tin tình báo cụ thể rằng toàn bộ lãnh thổ Ukraine có khả năng bị không kích, tạm dừng hoạt động và yêu cầu tất cả nhân viên đến nơi lánh nạn. Tiếp đó, Đại sứ quán của các nước như Tây Ban Nha, Ý, Hy Lạp, Ireland cũng quyết định đóng cửa.Về phần mình, Đại sứ quán Hàn Quốc tại Kiev ngày 20/11 (giờ địa phương) cho biết nhiều cơ sở hạ tầng của người dân tại Ukraine đã bị phá hủy, các trường hợp người dân thường bị thương vong cũng đang gia tăng. Đại sứ quán·kêu gọi các công dân đang lưu trú tại Ukraine vì lý do bất khả kháng cần phải lưu ý đặc biệt, đảm bảo an toàn tính mạng, di chuyển đến nơi sơ tán ngay khi có lệnh cảnh báo không kích, và tuân thủ các quy tắc an toàn.Hiện tại, có khoảng hơn 100 công dân mang quốc tịch Hàn Quốc đang lưu trú tại Ukraine. Đại sứ quán Hàn Quốc được cho là vẫn đang hoạt dộng bình thường, và đang trao đổi chặt chẽ với cơ quan ngoại giao của các nước đóng tại Kiev cũng như nước sở tại để theo dõi sát sao diễn biến tình hình tại đây. Các nhân lực thiết yếu của Đại sứ quán vẫn làm việc bình thường, và đang dồn toàn lực để thực hiện thêm các biện pháp an toàn trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp.Trong khi đó, Tổng cục tình báo (HUR) thuộc Bộ Quốc phòng Ukraine lại bác bỏ, cho rằng Nga đang lan truyền thông tin sai sự thật về một cuộc không kích quy mô lớn. Theo đó, Đại sứ quán Mỹ đang có kế hoạch sẽ gỡ bỏ lệnh đóng cửa tạm thời sau một ngày. Tuy nhiên, phần lớn các phân tích cho rằng Nga sẽ tiếp tục các cuộc không kích vào cơ sở hạ tầng năng lượng trong mùa đông nhằm làm suy yếu tinh thần và khả năng chiến đấu của người dân Ukraine.