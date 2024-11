Công đoàn lao động đường sắt Hàn Quốc tuyên bố tổng đình công từ ngày 5/12

Photo : YONHAP News

Công đoàn lao động đường sắt toàn Hàn Quốc trong buổi họp báo ngày 21/11 cho biết sẽ bắt đầu tổng đình công từ ngày 5/12 tới nếu Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) và Chính phủ không đáp ứng về việc tăng lương và bổ sung nhân lực.Phía công đoàn nhấn mạnh cuộc tổng đình công vào tháng 12 là không thể tránh khỏi, là cuộc đấu tranh hợp lý nhằm bảo vệ sự an toàn cho người dân, tàu hỏa và đòi hỏi quyền lợi lao động chính đáng. Công đoàn đã đưa ra các yêu cầu gồm tăng 2,5% lương cơ bản; trả tiền thưởng hiệu suất dựa trên tiêu chuẩn giống như các tổ chức công khác theo thỏa thuận giữa doanh nghiệp và người lao động; ngừng các dịch vụ thuê ngoài cho các công tác đảm bảo an toàn, ngừng cắt giảm nhân lực; bổ sung đội ngũ đảm bảo an toàn; áp dụng hệ thống làm việc 2 ca 4 kíp; và dừng lắp đặt camera giám sát trong buồng lái.Chủ tịch Công đoàn lao động đường sắt Choi Myung-ho khẳng định đây chỉ là những yêu cầu đơn giản, với mong muốn được đối xử công bằng như các doanh nghiệp Nhà nước khác, tăng lương cơ bản theo tiêu chuẩn của Chính phủ, thực hiện các thỏa thuận mà người lao động và doanh nghiệp cam kết, và bổ sung nhân lực cho các tuyến đường sắt mới. Ông Choi cũng nhấn mạnh kể từ năm 2005, mỗi năm có trung bình 2 công nhân thiệt mạng khi làm việc.Công đoàn lao động đường sắt cho biết sẽ tổ chức các cuộc họp buổi tối tại các quảng trường trước các nhà ga lớn trên cả nước từ ngày 25-28/11. Ngoài ra, công đoàn vào ngày 26/11 sẽ phối hợp với Công đoàn vận tải công cộng tổ chức một buổi họp báo chung để công bố kế hoạch đình công và đấu tranh chung.