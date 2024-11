Photo : YONHAP News

Tại cuộc họp của Đại hội đồng Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) diễn ra tại Vienna, Áo ngày 20/11 (giờ địa phương), Tổng giám đốc IAEA Rafael Grossi cho biết cơ quan này đang tiếp tục giám sát chương trình hạt nhân của Bắc Triều Tiên.Ông Grossi cho biết máy ly tâm và hạ tầng làm giàu uranium bằng máy ly tâm trong các bức ảnh miền Bắc công bố về chuyến thăm của Chủ tịch Ủy ban Quốc vụ Bắc Triều Tiên Kim Jong-un đến cơ sở hạt nhân hồi tháng 9 vừa qua, giống với cấu trúc tòa nhà chính và tòa nhà phụ mới được xây tại Khu phức hợp Kangson. Việc Bình Nhưỡng cho lắp đặt máy ly tâm trong tòa nhà phụ đã phản ánh đúng theo chỉ đạo của ông Kim về việc tăng số lượng thiết bị máy ly tâm để đẩy mạnh sản xuất vũ khí hạt nhân.Giám đốc Grossi nhấn mạnh động thái miền Bắc công khai hạ tầng làm giàu uranium bí mật tại Kangson và chỉ đạo tăng cường sản xuất nguyên liệu hạt nhân là điều đáng lo ngại.Hãng thông tấn trung ương Triều Tiên (KCNA) ngày 13/9 đưa tin cho biết ông Kim đã đến thăm cơ sở sản xuất vật liệu hạt nhân cấp vũ khí, tiết lộ về cơ sở làm giàu uranium, nhưng không công khai vị trí cụ thể. Mặc dù miền Bắc vào tháng 11/2010 từng mời nhà vật lý hạt nhân Mỹ Siegfried Hecker tới thăm và cho xem 2.000 máy ly tâm tại cơ sở tương tự ở Yongbyon (tỉnh Bắc Pyongan), nhưng đây là lần đầu tiên Bình Nhưỡng công khai trực tiếp cơ sở làm giàu uranium qua phương tiện truyền thông.Cơ quan Tình báo quốc gia Hàn Quốc (NIS) ngày 26/9 cũng nhận định cơ sở mà nhà lãnh đạo Kim đến thăm có khả năng cao là ở Kangson sau khi xem xét một số trường hợp trước đó, nhưng không đưa ra khẳng định chắc chắn.Liên quan đến cơ sở hạt nhân Yongbyon, ông Grossi cho biết các máy ly tâm vẫn có dấu hiệu hoạt động. Các lò phản ứng nước nhẹ tại cơ sở này cũng có dấu hiệu được vận hành gián đoạn, phù hợp với quá trình vận hành thử nghiệm, trong đó lò phản ứng hạt nhân được nạp nhiên liệu hạt nhân lần đầu tiên, và thực hiện các thử nghiệm khác nhau để tăng công suất.Trong khi đó, lò phản ứng hạt nhân công suất 5MW đã ngừng hoạt động từ giữa tháng 8 đến giữa tháng 10 năm nay. Các chuyên gia IAEA nhận định khoảng thời gian này đủ để tiếp nhiên liệu cho lò phản ứng cho chu kỳ hoạt động thứ 7. Được biết, những nhiên liệu đã qua sử dụng từ lò phản ứng này có thể được tái xử lý sau vài tháng làm lạnh.Mặt khác, ông Grossi nhận định bãi thử hạt nhân xã Punggye, huyện Kilju, tỉnh Bắc Hamgyong, không có thay đổi lớn và vẫn sẵn sàng hỗ trợ cho các vụ thử hạt nhân của miền Bắc.Tổng giám đốc IAEA khẳng định Bắc Triều Tiên vi phạm rõ ràng nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc khi tiếp tục phát triển chương trình hạt nhân, gồm việc tiết lộ các hạ tầng làm giàu uranium bí mật và tiếp tục vận hành các lò phản ứng nước nhẹ. Ông Grossi kêu gọi Bình Nhưỡng tuân thủ đầy đủ các nghĩa vụ theo các nghị quyết của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc và nhanh chóng hợp tác với IAEA để đảm bảo thực thi an toàn và hiệu quả theo Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT).