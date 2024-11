Bộ trưởng Quốc phòng Hàn-Nhật nhóm họp bên lề sự kiện của ASEAN

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Kim Yong-hyun và người đồng cấp Nhật Bản Nakatani Gen ngày 21/11 đã hội đàm song phương bên lề Hội nghị Bộ trưởng Quốc phòng Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á (ASEAN) mở rộng (ADMM+) lần thứ 11 tại Lào.Hai bên đã nhất trí về kế hoạch thăm Hàn Quốc của Bộ trưởng Nakatani trong năm nay. Lịch trình cụ thể sẽ được điều chỉnh sau, và nếu chuyến thăm diễn ra thì đây sẽ là lần đầu tiên trong vòng 9 năm một Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản đến Hàn Quốc.Tại cuộc họp, hai Bộ trưởng bày tỏ quan ngại sâu sắc và lên án mạnh mẽ hợp tác quân sự Nga-Triều, bao gồm cả việc Bình Nhưỡng điều quân hỗ trợ Matxcơva. Seoul và Tokyo cam kết hợp tác chặt chẽ với cộng đồng quốc tế nhằm ngăn chặn hợp tác quân sự này.Quan chức hai nước cũng nhất trí về tính cần thiết của việc tăng cường trao đổi, phối hợp ba bên Hàn-Mỹ-Nhật, quyết định tiếp tục phát triển hợp tác an ninh giữa ba nước trong bối cảnh mối đe dọa hạt nhân và tên lửa từ Bắc Triều Tiên ngày càng gia tăng.Trước cuộc họp song phương này, Bộ trưởng Kim cũng đã tham gia cuộc họp 4 bên đầu tiên với người đồng cấp Mỹ, Nhật Bản, Philippines và Australia, nhằm tìm cách tăng cường hợp tác an ninh để đối phó với Trung Quốc trong khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương, bao gồm cả vùng biển Hoa Nam (Việt Nam gọi là biển Đông).Bộ trưởng 5 nước nhấn mạnh cam kết chung về việc thúc đẩy xây dựng khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương tự do, mở cửa, an toàn, tôn trọng pháp luật quốc tế và chủ quyền các quốc gia. Ngoài ra, cuộc họp cũng nêu bật những thành quả trong việc tăng cường hợp tác quốc phòng giữa các nước tham gia và tái khẳng định quyết tâm tiếp tục hợp tác chặt chẽ trong tương lai.Bên cạnh đó, các bên cũng đã khẳng định tầm quan trọng của hợp tác đa phương chặt chẽ nhằm duy trì an ninh và ổn định khu vực, nhấn mạnh vai trò trung tâm và thống nhất của ASEAN, cũng như tầm quan trọng của các cơ chế hợp tác trong khu vực do ASEAN dẫn dắt.