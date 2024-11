Bình Nhưỡng phản đối Ủy ban Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền miền Bắc

Photo : YONHAP News

Bộ Ngoại giao Bắc Triều Tiên ngày 22/11 đã ra tuyên bố dưới danh nghĩa người phát ngôn, chỉ trích dự thảo nghị quyết nhân quyền miền Bắc được Ủy ban thứ ba phụ trách về nhân quyền thuộc Đại hội đồng Liên hợp quốc thông qua ngày 20/11 (giờ địa phương) là hành động khiêu khích chính trị bóp méo sự thật.Tuyên bố trên nhấn mạnh Bình Nhưỡng lên án quyết liệt việc Ủy ban của Liên hợp quốc thông qua dự thảo nghị quyết nhân quyền do Mỹ và các thế lực tay sai của nước này dẫn dắt. Đây là một hành động khiêu khích chính trị nghiêm trọng, xâm hại đến quyền tự chủ và sự tôn nghiêm quốc gia của Bắc Triều Tiên.Đặc biệt, trước việc nghị quyết lần này quy kết Luật bài trừ văn hóa tư tưởng phản động, Luật đảm bảo bồi dưỡng thanh niên và Luật bảo vệ ngôn ngữ văn hóa Bình Nhưỡng là ba luật hà khắc nhất của miền Bắc, tuyên bố cho rằng đây là sự công kích nhắm vào các biện pháp lập pháp nhằm bảo vệ nền văn hóa và đạo đức lành mạnh của miền Bắc khỏi sự xâm nhập của văn hóa phi đạo đức.Bắc Triều Tiên cũng nhấn mạnh rằng việc thông qua nghị quyết này đã vi phạm nghiêm trọng tinh thần cơ bản của Hiến chương Liên hợp quốc, vốn đặt trọng tâm vào sự tôn trọng chủ quyền và không can thiệp vào công việc nội bộ của một nước. Bình Nhưỡng bày tỏ quan ngại sâu sắc về việc thông qua nghị quyết của Ủy ban thứ ba đang bị biến tướng thành công cụ chính trị để can thiệp vào nội bộ và làm tổn hại hình ảnh của các quốc gia có chủ quyền.Về việc nghị quyết cho rằng Bắc Triều Tiên đang xâm hại nhân quyền khi phát triển hạt nhân và tên lửa, Bộ Ngoại giao miền Bắc khẳng định việc thực thi tất cả các biện pháp cần thiết để bảo vệ quyền quốc gia, sự an toàn và lợi ích của người dân là quyền lợi hợp pháp của một quốc gia có chủ quyền.