Cuộc đình công của Công đoàn lao động đường sắt bước sang ngày thứ 5

Công đoàn lao động đường sắt toàn Hàn Quốc ngày 22/11 đã tiếp tục đình công sang ngày thứ 5 liên tiếp.Tổng công ty đường sắt Hàn Quốc (KORAIL) cho biết trong số 474 chuyến tàu điện ngầm hoạt động ở khu vực thủ đô từ 5 giờ sáng đến 9 giờ sáng cùng ngày, có 18 chuyến bị chậm hơn 20 phút, tăng nhẹ so với 14 chuyến bị chậm vào một ngày trước đó.Phần lớn các chuyến tàu bị chậm trễ diễn ra trên tuyến Gyeongui-Jungang. Tuy nhiên, các chuyến tàu cao tốc KTX và tàu hỏa thông thường vẫn vận hành bình thường.Một đại diện KORAIL cho biết Tổng công ty đang nỗ lực hết sức để giảm thiểu sự bất tiện của người dân do cuộc đình công của Công đoàn lao động đường sắt, và sẽ có phương án xử lý nghiêm khắc đối với các hành vi vi phạm quy định hoặc pháp luật trong quá trình đình công.Công đoàn lao động đường sắt bắt đầu chiến dịch đấu tranh, đình công từ ngày 18/11, yêu cầu tăng lương, giải quyết tình trạng chậm trả lương, cải thiện chế độ trả tiền thưởng hiệu suất và bổ sung nhân lực đảm bảo an toàn. Công đoàn này vào ngày 21/11 cũng đã tổ chức họp báo tại lối ra ga Seoul, tuyên bố sẽ bắt đầu tổng đình công vô thời hạn từ ngày 5/12 tới nếu KORAIL và Chính phủ không đáp ứng những yêu cầu trên.