Tỷ lệ hút thuốc và uống rượu của thanh thiếu niên Hàn Quốc giảm một phần ba trong vòng 20 năm

Photo : YONHAP News

Cơ quan quản lý dịch bệnh (KDCA) và Bộ Giáo dục Hàn Quốc ngày 22/11 đã tổ chức cuộc họp công bố kết quả cuộc khảo sát tình trạng sức khỏe của thanh thiếu niên lần thứ 20 tại Trung tâm hội nghị và triển lãm COEX (Seoul) để trình bày kết quả chính trong đợt khảo sát năm nay và xu hướng trong 20 năm qua.Cuộc khảo sát này được tiến hành từ năm 2005 đối với khoảng 60.000 học sinh trung học cơ sở và trung học phổ thông thuộc 800 trường trên toàn quốc, nhằm đánh giá các hành vi liên quan đến hút thuốc, uống rượu, hoạt động thể chất, chế độ ăn uống. Khảo sát năm 2024 được thực hiện trong tháng 6 và tháng 7. Trong 20 năm qua, các chỉ số liên quan đến hút thuốc, uống rượu và hoạt động thể chất đều cho thấy sự cải thiện rõ rệt.Tỷ lệ hút thuốc hiện tại, tức hút thuốc ít nhất một ngày trong một tháng, đạt 3,6% trong năm nay, giảm mạnh so với 11,8% vào năm 2005. Kể từ năm 2019 khảo sát đã bổ sung thêm về tỷ lệ sử dụng các sản phẩm thuốc lá hiện nay, tức là tỷ lệ sử dụng thuốc lá điếu thông thường hoặc thuốc lá điện tử. Tỷ lệ này trong năm 2024 đạt 4,5%, thấp hơn nhiều so với tỷ lệ hút thuốc năm 2005.Tỷ lệ uống rượu hiện tại, tức uống ít nhất một ly trong 30 ngày qua, cũng giảm mạnh từ 27% vào năm 2005 xuống còn 9,7% trong năm nay.Tỷ lệ thanh thiếu niên tham gia hoạt động thể chất, với tiêu chí khoảng 60 phút một ngày và ít nhất 5 ngày trong tuần, cũng tăng từ 10,9% năm 2009 lên 17,3% năm 2024. Học sinh trung học cơ sở có mức độ hoạt động thể chất cao hơn so với học sinh trung học phổ thông.Tuy nhiên, tỷ lệ bỏ bữa sáng của học sinh lại tăng 1,5 lần trong vòng 20 năm qua. Năm 2024, 42,4% học sinh cho biết đã bỏ bữa sáng ít nhất 5 ngày trong một tuần, tăng 15,3% so với năm 2005 (27,1%).Bên cạnh đó, tỷ lệ học sinh ăn trái cây ít nhất 1 lần trên ngày giảm từ 32,6% vào năm 2005 xuống còn 18,6% trong năm nay. Tỷ lệ tiêu thụ đồ ăn nhanh ít nhất 3 lần trong một tuần tăng hơn gấp đôi, từ 12,1% năm 2009 lên 28,9% năm 2024.Các chỉ số về sức khỏe tinh thần, mặc dù đã cải thiện so với 20 năm trước nhưng lại có xu hướng xấu đi trong 10 năm gần đây. Cụ thể, tỷ lệ thanh thiếu niên cảm thấy "rất căng thẳng" hoặc "căng thẳng nhiều" đạt 45,6% vào năm 2005, sau đó giảm xuống 35,4% năm 2015, và tăng lên 42,3% trong năm nay.Tỷ lệ "trải nghiệm trầm cảm", gồm cảm thấy buồn bã hoặc tuyệt vọng ít nhất hai tuần liên tiếp trong một năm qua và ảnh hưởng đến sinh hoạt thường ngày, cũng tăng từ 23,6% vào năm 2015 lên 27,7% năm nay.