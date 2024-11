Nga tuyên bố đáp trả bằng mọi biện pháp nếu Hàn Quốc cung cấp vũ khí cho Ukraine

Photo : YONHAP News

Hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 24/11 (giờ địa phương) đưa tin Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko trong một cuộc phỏng vấn cho biết Hàn Quốc cần nhận thức rõ rằng nếu vũ khí do Seoul sản xuất được sử dụng để sát hại công dân Nga, thì quan hệ giữa hai nước có thể bị phá hủy hoàn toàn.Ông Rudenko nhấn mạnh Matxcơva chắc chắn sẽ đáp trả bằng mọi biện pháp cần thiết, và điều này rất có thể không giúp ích cho việc tăng cường an ninh của Seoul. Thứ trưởng Nga kêu gọi Hàn Quốc đánh giá tình hình một cách tỉnh táo và kiềm chế những hành động liều lĩnh.Ngoài ra, Thứ trưởng Rudenko còn bày tỏ hy vọng Chính phủ Hàn Quốc sẽ đặt lợi ích dài hạn của quốc gia lên hàng đầu, thay vì hành động dựa trên những cám dỗ mang tính cơ hội và ngắn hạn từ bên ngoài.Trước đó, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol trong buổi họp báo ngày 7/11 nhấn mạnh Seoul đến nay chỉ hỗ trợ Kiev dưới hình thức nhân đạo và kinh tế. Tuy nhiên, việc Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga đã làm thay đổi tình hình này.Ông Yoon cho biết việc quân đội miền Bắc tích lũy kinh nghiệm từ chiến tranh hiện đại có thể trở thành vấn đề nghiêm trọng đối với an ninh của Hàn Quốc. Do đó, việc hỗ trợ cho Ukraine sẽ được điều chỉnh theo giai đoạn dựa trên mức độ can thiệp của quân đội Bắc Triều Tiên. Đặc biệt, Seoul sẽ không loại trừ khả năng hỗ trợ vũ khí cho Kiev.Mặt khác, Thứ trưởng Rudenko cũng bác bỏ cáo buộc binh lính miền Bắc tham chiến ở Ukraine, và cho rằng đây chỉ là một nỗ lực nhằm biện minh cho các hành động gây áp lực quân sự đối với Bắc Triều Tiên.Ông Rudenko cỏn chỉ trích Mỹ và Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang làm gia tăng căng thẳng ở châu Á bằng cách cung cấp vũ khí cho Đài Loan.