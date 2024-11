Hàn Quốc cam kết viện trợ thêm 6 triệu USD vào năm 2025 cho

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc Kang In-sun ngày 23/11 (giờ địa phương) đã tham dự Hội nghị thượng đỉnh trực tuyến về an ninh lương thực lần thứ 3 do Ukraine tổ chức.Phát biểu tại hội nghị, Thứ trưởng Hàn Quốc cam kết Seoul sẽ hỗ trợ thêm 6 triệu USD vào năm 2025 cho "Sáng kiến ngũ cốc Ukraine" do Chương trình lương thực thế giới (WFP) của Liên hợp quốc triển khai.Sáng kiến ngũ cốc Ukraine là một dự án viện trợ nhân đạo có nội dung viện trợ một phần ngũ cốc của Ukraine cho các quốc gia bị thiếu hụt lương thực nghiêm trọng như Somalia, Yemen. Hàn Quốc đã viện trợ 3 triệu USD cho sáng kiến này vào năm ngoái và 6 triệu USD trong năm nay.Thứ trưởng Kang kêu gọi cộng đồng quốc tế phải đẩy mạnh quyết tâm và nỗ lực để đối phó với khủng hoảng lương thực, trong bối cảnh vẫn còn nhiều người dân trên toàn thế giới đang khổ sở vì đói. Bà Kang nhấn mạnh về quyết tâm mạnh mẽ của Chính phủ Hàn Quốc trong việc hợp tác với cộng đồng quốc tế đối phó với khủng hoảng lương thực.Ukraine là một quốc gia xuất khẩu ngũ cốc lớn trên thế giới. Sau khi nổ ra chiến tranh Nga-Ukraine vào năm 2022, quốc gia này đã tổ chức Hội nghị thượng đỉnh an ninh lương thực nhằm đối phó với khủng hoảng lương thực toàn cầu.