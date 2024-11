Kim ngạch xuất khẩu Hàn Quốc duy trì đà tăng trưởng 13 tháng liên tiếp

Photo : YONHAP News

Thứ trưởng Bộ Công nghiệp, thương mại và tài nguyên Hàn Quốc Park Sung-taek ngày 25/11 đã chủ trì cuộc họp xu hướng xuất khẩu theo từng mặt hàng chủ lực.Bộ Công nghiệp cho biết kim ngạch xuất khẩu của Hàn Quốc từ tháng 1 đến tháng 10 năm nay đạt 565,8 tỷ USD, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023, duy trì đà tăng trưởng 13 tháng liên tiếp. Cán cân thương mại trong 10 tháng đầu năm nay thặng dư 39,6 tỷ USD, đà thặng dư 17 tháng liền. Đây cũng là quy mô thặng dư cao nhất kể từ năm 2018 (60,8 tỷ USD).Trong số 15 mặt hàng xuất khẩu chủ lực, kim ngạch xuất khẩu của 9 mặt hàng ghi nhận mức tăng trưởng. Cụ thể, tính đến tháng 10 vừa qua, kim ngạch xuất khẩu chíp bán dẫn, mặt hàng xuất khẩu lớn nhất, đã ghi nhận mức cao kỷ lục từ trước đến nay. Xuất khẩu ô tô, mặt hàng xuất khẩu lớn thứ hai, đạt 59,1 tỷ USD, phá mức kỷ lục cao nhất từ trước đến nay đạt được vào năm ngoái.Ngoài ra, xuất khẩu tàu thuyền đạt 20 tỷ USD, tăng 20,2% so với năm 2023, trở thành mặt hàng có tốc độ tăng trưởng cao thứ ba trong các mặt hàng chủ lực.Thứ trưởng Park Sung-taek nhận định kim ngạch xuất khẩu hiện vẫn duy trì xu hướng ổn định, chủ yếu tập trung vào các mặt hàng chủ lực. Tuy nhiên, trong bối cảnh môi trường thương mại đang thay đổi nhanh chóng, Hàn Quốc cần mở rộng tầm nhìn đến trung hạn để đánh giá một cách chi tiết tình hình thương mại toàn cầu.Ông Park chỉ ra rằng Chính phủ cần tích cực hỗ trợ các hoạt động xuất khẩu để giảm bớt sự bất ổn, tận dụng tối đa các cơ hội tiềm năng do những thay đổi trong môi trường thương mại sau khi chính quyền mới của Mỹ ra mắt.