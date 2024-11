Photo : YONHAP News

Đại sứ Hàn Quốc tại Mỹ Cho Hyun-dong trong một buổi phỏng vấn với báo chí tại Washington ngày 25/11 (giờ địa phương) nhấn mạnh Chính phủ Hàn Quốc sẽ tiếp tục đặt ưu tiên hàng đầu vào việc phát triển quan hệ đồng minh vững chắc với Mỹ và củng cố hơn nữa mối quan hệ này, bất kể sự thay đổi nào trong chính quyền vào năm tới khi Tổng thống tái đắc cử Donald Trump nhậm chức nhiệm kỳ thứ hai.Ông Cho cho biết tình hình an ninh trên bán đảo Hàn Quốc đã thay đổi đáng kể so với nhiệm kỳ đầu của ông Trump như Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga, mối quan hệ quân sự Nga-Triều ngày càng gắn kết, khả năng miền Bắc gia tăng các mối đe doạ với miền Nam, cũng như thực hiện các hành động khiêu khích nghiêm trọng trong giai đoạn chuyển giao chính quyền Mỹ. Theo đó, Seoul sẽ tiếp tục hợp tác chặt chẽ với Washington để duy trì và tăng cường tư thế phòng thủ của liên quân, bao gồm cả khả năng răn đe mở rộng, còn gọi là chiến lược “chiếc ô hạt nhân” của Mỹ.Ngay sau khi kết quả bầu cử Tổng thống Mỹ được xác nhận vào ngày 6/11, Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk Yeol đã có cuộc điện đàm với Tổng thống đắc cử Donald Trump. Đại sứ Hàn Quốc cho biết trong cuộc gọi, hai bên không chỉ chào hỏi xã giao mà còn thảo luận về hợp tác trong các lĩnh vực như đóng tàu. Có thể nói đây là “khởi đầu tốt đẹp” cho mối quan hệ giữa hai nước trong tương lai.Ông Cho cũng cho biết bản thân vẫn đang giữ liên lạc với nhiều nghị sĩ quan trọng thuộc đảng Cộng hòa, trong đó có Hạ nghị sĩ Michael Waltz, người được chỉ định làm Cố vấn an ninh quốc gia Nhà Trắng và được biết đến là một người thân cận của ông Trump. Đại sứ nhấn mạnh sẽ tiếp tục tận dụng các mạng lưới hợp tác đa dạng giữa Hàn Quốc và Mỹ, bao gồm cả giới tài chính, để chuẩn bị sẵn sàng trước nhiệm kỳ thứ hai của ông Trump.Tuy nhiên, phía Tổng thống đắc cử Trump nhấn mạnh sẽ không tổ chức các cuộc gặp với nguyên thủ nước ngoài trước khi chính thức nhậm chức dựa trên quy định pháp luật của Mỹ. Nhiều quốc gia, trong đó có Hàn Quốc, đã được thông báo về chính sách này khi đề nghị tổ chức các cuộc họp trước lễ nhậm chức.Bên cạnh đó, những người được ông Trump đề cử vào Nội các sắp tới cũng đang hạn chế tiếp xúc bên ngoài trước khi hoàn tất quá trình phê chuẩn tại Quốc hội, nên Chính phủ Hàn Quốc khó có thể gặp trực tiếp đội ngũ này.Đại sứ Cho cho biết Chính phủ sẽ phân tích kỹ lưỡng những thay đổi trong chính sách kinh tế, thương mại của chính quyền Tổng thống đắc cử Trump để đánh giá tác động đến kinh tế và doanh nghiệp Hàn Quốc. Ông Cho cũng nhấn mạnh sẽ quản lý trước các vấn đề kinh tế có thể dự đoán được như thuế quan, Luật giảm lạm phát (IRA) và Luật về khoa học và chíp bán dẫn, nhằm tạo điều kiện thuận lợi hơn cho các doanh nghiệp Hàn Quốc.Ngoài ra, Đại sứ Cho khẳng định Hàn Quốc đã trở thành quốc gia đầu tư lớn nhất vào Mỹ trong năm 2023. Đại sứ cam kết sẽ tiếp tục nỗ lực để đảm bảo môi trường đầu tư ổn định cho các doanh nghiệp Hàn Quốc, thông qua việc tích cực kêu gọi sự chú ý từ phía chính giới Mỹ.