Tỷ lệ sinh của Hàn Quốc năm 2024 được dự báo lần đầu tăng sau 9 năm

Photo : YONHAP News

Sau Văn phòng ngân sách Quốc hội (NABO) tới lượt Ủy ban tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa trực tiếp dưới quyền Tổng thống Hàn Quốc cũng dự báo tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc sẽ đạt 0,74 trẻ trong năm nay, tăng 0,02 trẻ so với 0,72 trẻ của năm ngoái. Tổng tỷ suất sinh là dự đoán số trẻ bình quân một phụ nữ sinh ra trong suốt thời kỳ sinh đẻ.Tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc từng đạt 1,24 trẻ vào năm 2015, sau đó liên tục giảm dần qua các năm. Nếu đúng như dự báo trên, đây sẽ là lần đầu tiên tổng tỷ suất sinh của Hàn Quốc tăng so với năm trước kể từ năm 2015.Dự báo này được Phó Chủ tịch Ủy ban tỷ lệ sinh thấp và xã hội già hóa Joo Hyung-hwan đưa ra tại Hội nghị lần thứ 10 của Liên minh K-ESG (ESG - Môi trường, Xã hội, Quản trị) do Hiệp hội các nhà kinh doanh Hàn Quốc (FKI) tổ chức một ngày trước.Phó Chủ tịch Joo lấy căn cứ là xu thế gia tăng số cặp kết hôn và số trẻ chào đời vẫn được duy trì thời gian gần đây. Dự báo trên cao hơn dự báo của Cục thống kê quốc gia đưa ra là 0,68 trẻ trong năm nay.Văn phòng ngân sách Quốc hội Hàn Quốc tháng trước ra báo cáo dự báo tổng tỷ suất sinh năm 2024 sẽ lần đầu tăng sau 9 năm, đạt 0,74 trẻ nhờ sự hồi phục các ca sinh bị trì hoãn thời gian qua, và sẽ tiếp tục đà tăng cho tới năm 2028.Theo số liệu của Cục Thống kê quốc gia, số trẻ chào đời đã liên tiếp vượt ngưỡng 20.000 trẻ trong hai tháng 7 và 8. Số cặp kết hôn trong tháng 9 đạt 17.527 cặp, tăng tới 20% so với cùng kỳ năm 2023.