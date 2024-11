Thành phố Seoul triển khai xe buýt tự hành chạy khung giờ sáng sớm

Photo : YONHAP News

Chính quyền thành phố Seoul ngày 26/11 công bố bắt đầu vận hành tuyến xe buýt tự hành "A160" từ 3 giờ 30 phút sáng sớm cùng ngày. Xe buýt tự hành đã xuất phát từ trung tâm trung chuyển ga Dobong, di chuyển tới ga Yeongdeungpo với tổng quãng đường dài 25,7 km.Chuyến xe buýt này chạy vào khung giờ sáng sớm, nhằm giảm bớt sự vất vả cho những người lao động phải đi làm từ sáng sớm, như nhân viên vệ sinh môi trường, nhân viên bảo vệ.Chữ "A" là chữ viết tắt của từ "tự hành" (Autonomous) trong tiếng Anh, 160 là số của xe buýt hiện tại đang chạy tuyến đường trên. Tuy nhiên, quãng đường của xe buýt tự hành được rút ngắn một phần, với tổng cộng 87 điểm dừng, một số điểm không dừng do có lo ngại xảy ra tai nạn. Xe buýt tự hành khởi hành sớm hơn 26 phút so với tuyến 160 hiện tại.Số chỗ ngồi trên xe là 22 chỗ. Vì lý do an toàn, hành khách không được phép đứng trên xe. Do đó, xe sẽ không đón khách nếu kín chỗ. Hành khách sẽ phải kiểm tra tình trạng ghế trống được hiển thị ở phía trước xe. Tạm thời xe buýt sẽ chạy miễn phí và bắt đầu thu phí từ nửa cuối năm sau, khi kết thúc quá trình kiểm tra an toàn.Chính quyền thành phố Seoul có kế hoạch tiếp tục nhân rộng xe buýt tự hành chạy khung giờ sáng sớm, tăng thêm 3 tuyến vào năm sau, nâng lên tổng cộng 10 tuyến buýt tự hành trong tương lai.