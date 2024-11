Photo : YONHAP News

Bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại thành phố Fiuggi (Ý), Ngoại trưởng Hàn Quốc Cho Tae-yul và người đồng cấp Ukraine Andrii Sybiha ngày 25/11 (giờ địa phương) đã gặp gỡ và thảo luận về tình hình chiến tranh gồm việc Bắc Triều Tiên điều quân hỗ trợ Nga, cũng như các hỗ trợ của Hàn Quốc đối với Ukraine.Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 26/11 cho biết tại cuộc tặp, Ngoại trưởng Cho bày tỏ lo ngại việc quân đội miền Bắc tham gia chiến đấu trên chiến trường Nga-Ukraine đang đẩy xung đột này sang một cục diện mới. Seoul sẽ từng bước áp dụng các biện pháp hiệu quả, phù hợp với tiến triển trong hợp tác quân sự Nga-Triều, cũng như các mối đe dọa đối với an ninh của Hàn Quốc.Về phần mình, Ngoại trưởng Ukraine nhấn mạnh việc Bình Nhưỡng điều quân hỗ trợ Matxcơva tạo ra mối lo ngại chung về an ninh cho cả Seoul và Kiev. Ông Sybiha cho rằng cần thiết phải có các biện pháp ứng phó, và hy vọng đặc phái viên của Ukraine sẽ sớm đến thăm Hàn Quốc để tiếp tục thảo luận chi tiết về vấn đề này.Ông Sybiha bày tỏ mong muốn tiếp tục chia sẻ chặt chẽ thông tin và theo dõi diễn biến liên quan với Hàn Quốc, nhằm đối phó mạnh mẽ với hợp tác quân sự bất hợp pháp Nga-Triều. Ông cũng gửi lời cảm ơn đến Seoul vì sự hỗ trợ dành cho Kiev.Đáp lại, Ngoại trưởng Hàn Quốc kỳ vọng rằng trong chuyến thăm Seoul của đặc phái viên Ukraine, hai bên sẽ có các cuộc thảo luận ý nghĩa.Chính phủ Hàn Quốc hiện đang xem xét các kịch bản hỗ trợ Ukraine theo từng bước, gồm cả việc cung cấp vũ khí, tùy thuộc vào sự tham gia của quân đội Bắc Triều Tiên trong chiến tranh Nga-Ukraine. Các kế hoạch này có thể được cụ thể hóa trong chuyến thăm đến Hàn Quốc của đặc phái viên Ukraine.Mặt khác, Thứ trưởng Ngoại giao Nga Andrey Rudenko trong cuộc phỏng vấn với hãng thông tấn TASS (Nga) ngày 24/11 đã cảnh báo Hàn Quốc sẽ phải chịu hậu quả nếu cung cấp vũ khí sát thương cho Ukraine. Ông nhấn mạnh rằng Matxcơva sẽ đáp trả bằng mọi biện pháp cần thiết, và điều này rất có thể không giúp ích cho việc tăng cường an ninh cho chính Hàn Quố. Thứ trưởng Nga cũng như kêu gọi Seoul kiềm chế những hành động liều lĩnh.