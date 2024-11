Lao động ngành đường sắt, tàu điện ngầm và công chức ngành giáo dục Hàn Quốc đình công chung vào đầu tháng 12

Photo : YONHAP News

Công đoàn vận tải công cộng thuộc Tổng liên đoàn lao động dân chủ của Hàn Quốc ngày 26/11 đã mở buổi họp báo trước Văn phòng Tổng thống (quận Yongsan, Seoul), công bố kế hoạch đình công chung giữa người lao động ngành đường sắt, tàu điện ngầm Seoul và công chức ngành giáo dục trong hai ngày 5 và 6/12 tới.Cụ thể, công đoàn đường sắt sẽ đình công vào ngày 5/12, công đoàn công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul (Seoul Metro) và công đoàn công chức ngành giáo dục sẽ đồng loạt đình công vào ngày 6/12.Các tổ chức công đoàn này yêu cầu Chính phủ phải mở rộng quyền lao động và tính công cộng, đảm bảo an toàn và tính mạng cho người dân, kêu gọi Tổng thống Yoon Suk Yeol từ chức. Họ nhấn mạnh sai lầm của Chính phủ đương nhiệm trong công tác điều hành quốc gia chính là căn nguyên dẫn tới cuộc đình công lần này.Công đoàn vận tải công cộng chỉ ra rằng cuộc đình công sắp tới là cuộc đấu tranh nhằm mở rộng quyền lao động và tính công cộng. Nếu Chính phủ đàn áp cuộc đình công thì sẽ là hành vi phủ định quyền lao động cơ bản, cũng như sự an toàn và tính mạng của người dân.Công đoàn đường sắt và công đoàn công ty tàu điện ngầm đô thị Seoul thì đặt vấn đề về việc công ty thuê ngoài các nghiệp vụ liên quan tới an toàn, cắt giảm nhân lực. Công đoàn công chức ngành giáo dục chỉ ra các vấn đề như lương cơ bản của công chức giáo dục còn thấp hơn cả lương tối thiểu, tình trạng phân biệt đối xử và việc che giấu các vụ tai nạn lao động như ung thư phổi.Công đoàn vận tải công cộng cũng công bố kết quả khảo sát nhận thức của người dân tiến hành từ ngày 13-20/10 với 1.250 người trưởng thành. Trong đó, có 53,3% người dân không đồng ý việc tư nhân hóa các dịch vụ công cộng, 49,6% cho rằng Chính phủ phải tăng chi tiêu để ổn định tiêu thụ nội địa và vì phúc lợi cho người yếu thế.