Nga cảnh báo đáp trả việc Ukraine tấn công lãnh thổ nước này bằng tên lửa của Mỹ

Photo : YONHAP News

Bộ Quốc phòng Nga ngày 26/11 (giờ địa phương) khẳng định nước này sẽ tấn công đáp trả sau khi Ukraine hai lần tấn công lãnh thổ của Nga bằng tên lửa tầm xa ATACMS do Mỹ cung cấp.Theo Bộ Quốc phòng Nga, Ukraine ngày 23 và 25/11 đã lần lượt phóng tên lửa ATACMS nhắm vào cơ sở quân sự và sân bay tại tỉnh Kursk của Nga. Trong hai lần phóng này, quân đội Nga đã bắn hạ được 10 tên lửa, nhưng 3 tên lửa còn lại đã bắn trúng mục tiêu mà quân đội Ukraine nhắm đến, gây thiệt hại về người và hạ tầng quân sự của Nga. Matxcơva đã công bố hình ảnh mảnh vỡ của tên lửa ATACMS, được phỏng đoán là được dùng để tấn công khu vực tỉnh Kursk.Ngày 19/11 vừa qua, Kiev cũng đã tấn công cơ sở quân sự ở tỉnh Bryansk của Nga. Như vậy, tính đến nay, quân đội Ukraine đã tổng cộng ba lần tấn công lãnh thổ Nga bằng tên lửa ATACMS do Mỹ cung cấp.Trong bối cảnh các vụ tấn công bằng tên lửa ngày càng leo thang, Tổ chức Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương (NATO) đang cân nhắc mở rộng sản xuất vũ khí tại Ukraine, đặc biệt là ưu tiên hàng đầu vào việc sản xuất máy bay mini không người lái (drone) ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI). Ngoài ra, Đức cũng đã quyết định cung cấp thêm cho Ukraine hai hệ thống phòng không IRIS-T cho tới cuối năm nay nhằm hỗ trợ mạng lưới phòng không của nước này.Mặt khác, Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) ngày 26/11 (giờ địa phương) đã ra tuyên bố chung sau hội nghị được diễn ra tại thành phố Fiuggi của Ý, khẳng định sự hỗ trợ của miền Bắc đối với Matxcơva đồng nghĩa với việc gia tăng nguy hiểm cho cuộc chiến tranh Nga-Ukraine. Điều này sẽ gây ra hậu quả nghiêm trọng đối với an ninh ở châu Âu và khu vực Ấn Độ-Thái Bình Dương. Ngoại trưởng các nước G7 cũng hối thúc Trung Quốc, một nước thân hữu lâu năm của Nga và Bắc Triều Tiên, có hành động trong vấn đề này.