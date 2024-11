Cảnh báo tuyết rơi dày lần đầu được ban tại thủ đô Seoul sau 14 năm

Photo : YONHAP News

Từ đêm ngày 26/11, khu vực miền Trung bao gồm thủ đô Seoul đã có tuyết rơi dày trên 20 cm. Tới sáng cùng ngày, Cục Khí tượng và thủy văn đã ban cảnh báo tuyết rơi dày tại khu vực phía Đông Bắc Seoul, huyện Yangpyeong (tỉnh Gyeonggi), huyện Pyeongchang và Hongcheon (tỉnh Gangwon), huyện Jinan (tỉnh Bắc Jeolla). Đây là lần đầu tiên thủ đô Seoul được ban cảnh báo tuyết rơi dày sau 14 năm kể từ năm 2010.Tới 9 giờ sáng cùng ngày, lượng tuyết ghi nhận được tại huyện Pyeongchang là 22,8 cm, núi Yongmun thuộc huyện Yangpyeong là 21,3 cm, quận Gangbuk (Seoul) là 19,5 cm và huyện Jinan là 15,8 cm.Do tuyết vẫn tiếp tục rơi trong sáng ngày 27/11, thêm vào đó nhiệt độ giảm nhanh nên người dân gặp nhiều khó khăn trên đường đi làm vào sáng cùng ngày. Cơ quan chức năng đã ghi nhận một số sự cố lớn, nhỏ do tuyết như xe tải bị lật trên đường cao tốc, va chạm trên đường.Cục Khí tượng và thủy văn đề nghị người dân chú ý đảm bảo an toàn cơ sở vật chất do đợt tuyết rơi lần này là "tuyết nặng" mang nhiều hơi ẩm. Cục Khí tượng dự báo cho tới ngày 28/11, khu vực vùng núi tỉnh Gangwon sẽ có tuyết rơi trên 30 cm, khu vực đất liền tỉnh Gyeonggi và Gangwon, phía Đông tỉnh Bắc Jeolla và Bắc Chungcheong có tuyết rơi từ 15-20 cm. Khu vực Seoul và lân cận thủ đô tuyết rơi từ 3-10 cm, khu vực đất liền tỉnh Nam Chungcheong và vùng Yeongnam tuyết rơi từ 2-7 cm.Do tuyết rơi dày, từ 3 giờ sáng ngày 27/11, Bộ Hành chính và an toàn đã khởi động giai đoạn 1 của Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương, nâng mức cảnh báo nguy cơ tuyết rơi dày từ mức "quan tâm" lên "chú ý", sau đó nâng lên mức "cảnh giác" vào lúc 2 giờ chiều cùng ngày.Tính tới 6 giờ sáng cùng ngày, đã có 4 tuyến đường ở Seoul bị cấm lưu thông, 96 tuyến tàu thủy chở khách bị hủy chuyến, 185 cung đường tham quan tại 7 công viên quốc gia phải đóng cửa.Ủy ban phòng chống tai nạn và quản lý an toàn trung ương đề nghị người dân chú ý làm tốt công tác phòng chống, không để xảy ra thiệt hại do giao thông tắc nghẽn và các sự cố do đường trơn trượt.