Hội nghị về tội phạm an ninh mạng Bắc Triều Tiên tại Áo

Photo : YONHAP News

Đại sứ quán Hàn Quốc tại Áo cùng Học viện ngoại giao Vienna ngày 26/11 (giờ địa phương) đã đồng tổ chức Hội nghị về mối đe dọa an ninh mạng Bắc Triều Tiên, với sự tham dự của hơn 100 người gồm quan chức Chính phủ Hàn Quốc, chính giới, giới học giả và ngôn luận của Áo cùng đại diện các tổ chức quốc tế.Đại sứ Hàn Quốc tại Áo chỉ ra rằng các hành vi lợi dụng không gian mạng để huy động tiền, đánh cắp thông tin, gây bất ổn xã hội quốc gia khác của Bắc Triều Tiên đang ngày càng trở nên nghiêm trọng hơn. Miền Bắc vẫn đang liên tục tấn công mạng nhắm vào các cơ quan Nhà nước, tổ chức tài chính và hạ tầng quan trọng của Hàn Quốc, phát tán tin giả nhằm thao túng dư luận. Để đối phó một cách hiệu quả với mối đe dọa này cần phải nâng cao năng lực đối phó và tăng cường hợp tác quốc tế.Ông Ashley Hess, cựu ủy viên nhóm chuyên gia thuộc Ủy ban cấm vận Bắc Triều Tiên của Hội đồng bảo an Liên hợp quốc, phát biểu để ngăn chặn tin tặc miền Bắc ăn cắp tiền trên không gian mạng, điều thiết yếu là sự chia sẻ thông tin giữa các nước, hợp tác giữa các bên liên quan, không chỉ giữa các Chính phủ mà cả giữa các doanh nghiệp và xã hội dân sự.Cựu Đại sứ Liên minh châu Âu (EU) tại Hàn Quốc Michael Reiterer thì nhấn mạnh tội phạm không gian mạng Bắc Triều Tiên có đặc điểm là do Nhà nước đứng sau, không chỉ ăn cắp tiền trên không gian mạng một cách đơn thuần mà còn gây hại tới niềm tin vào hệ thống chính trị của nước bị tấn công.Nhà nghiên cứu cấp cao Park Bo-ra của Viện nghiên cứu chiến lược an ninh quốc gia Hàn Quốc kêu gọi cộng đồng quốc tế đối phó với sự tăng cường hợp tác Nga-Triều và khả năng miền Bắc lợi dụng sự phát triển của công nghệ trí tuệ nhân tạo tạo sinh để gia tăng các cuộc tấn công phát tán tin giả nhắm vào miền Nam.