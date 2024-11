Bộ trưởng Ngoại giao Hàn-Nhật họp bên lề Hội nghị Ngoại trưởng G7 tại Ý

Photo : YONHAP News

Bộ trưởng Ngoại giao Hàn Quốc và Nhật Bản ngày 26/11 (giờ địa phương) đã có buổi gặp ngắn bên lề Hội nghị Ngoại trưởng Nhóm 7 nước công nghiệp phát triển (G7) diễn ra tại Ý.Theo công bố của Bộ Ngoại giao Hàn Quốc, Bộ trưởng Cho Tae-yul và người đồng cấp Nhật Bản Iwaya Takeshi đã thảo luận về vấn đề mỏ Sado, nơi có nhiều lao động người Joseon (người Hàn Quốc và Bắc Triều Tiên ngày nay) bị cưỡng ép lao động trong thời chiến. Hai bên nhất trí không để ồn ào quanh việc tổ chức lễ tưởng niệm nạn nhân bị cưỡng ép lao động tại mỏ Sado gần đây ảnh hưởng tới sự phát triển quan hệ Hàn-Nhật; tiếp tục duy trì động lực hợp tác song phương trong thời gian tới.Tuy nhiên, Bộ Ngoại giao không đề cập tới việc ông Cho Tae-yul có đưa ra lập trường lấy làm tiếc liên quan tới lễ tưởng niệm nạn nhân bị cưỡng ép lao động tại mỏ Sado trong cuộc hội đàm trên hay không.Trước đó, Thứ trưởng Ngoại giao Kang In-sun cho biết Chính phủ Hàn Quốc quyết định không tham dự lễ tưởng niệm do Nhật Bản tổ chức để thể hiện lập trường lấy làm tiếc cũng như phản đối mạnh mẽ đối với một sự kiện không đáp ứng được thỏa thuận ban đầu giữa hai nước.Đây là lần đầu tiên Bộ Ngoại giao đưa ra lập trường lấy làm tiếc về lễ tưởng niệm của phía Nhật Bản, trong bối cảnh nhiều ý kiến cho rằng Bộ Ngoại giao đã không đối phó tích cực với thái độ "đổ lỗi trách nhiệm" của Tokyo, mà chỉ tập trung vào quản lý tình hình.Ban đầu, Hàn Quốc và Nhật Bản dự kiến tổ chức lễ tưởng niệm chung vào ngày 24/11. Tuy nhiên, Chính phủ Seoul ngày 23/11 đã quyết định không tham dự buổi lễ mà tổ chức lễ tưởng niệm riêng. Sau đó, Bộ Ngoại giao Hàn Quốc ngày 25/11 giải thích rằng việc Chính phủ quyết định không tham dự là do các hạng mục liên quan tới lễ tưởng niệm không đáp ứng được thỏa thuận ban đầu mà Tokyo cam kết nhằm để mỏ Sado được công nhận là di sản thế giới hồi tháng 7 năm nay.Tháng 7 vừa qua, Nhật Bản cam kết sẽ tổ chức lễ tưởng niệm các nạn nhân người Joseon từng bị cưỡng ép lao động tại mỏ Sado trong thời chiến, điều kiện để Hàn Quốc bỏ phiếu tán thành việc di tích mỏ Sado trở thành di sản thế giới.Bối cảnh dẫn tới việc Hàn Quốc không tham gia lễ tưởng niệm do phía Nhật Bản tổ chức được phân tích là bởi hai bên không thu hẹp được bất đồng ý kiến về nội dung bài điếu văn mang khuynh hướng cực hữu, hay việc Nhật Bản cử đại diện tham dự là Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Ikuina Akiko, người từng đến viếng đền thờ tội phạm chiến tranh Yasukuni vào ngày 15/8/2022.