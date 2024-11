Hàn Quốc thành lập Viện nghiên cứu an toàn AI

Photo : YONHAP News

Bộ Khoa học, công nghệ thông tin và truyền thông Hàn Quốc ngày 27/11 đã tổ chức lễ khai trương Viện nghiên cứu an toàn trí tuệ nhân tạo (AI) tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển (R&D) toàn cầu Pangyo (thành phố Seongnam, tỉnh Gyeonggi).Viện nghiên cứu an toàn AI sẽ là nơi chuyên trách nghiên cứu về an toàn trí tuệ nhân tạo, được thành lập nhằm đối phó một cách có hệ thống và chuyên môn với những rủi ro có thể xảy ra do hạn chế về mặt công nghệ của AI, việc con người sử dụng sai mục đích công nghệ trí tuệ nhân tạo, mất năng lực kiểm soát AI. Đồng thời, cơ quan này sẽ đóng vai trò là trung tâm giao lưu, hợp tác nghiên cứu ở lĩnh vực an toàn AI giữa giới học giả và doanh nghiệp cũng như là một thành viên của "Mạng lưới Viện nghiên cứu an toàn AI quốc tế" hiện có 10 nước tham gia.Giám đốc Viện nghiên cứu an toàn AI Kim Myung-joo phát biểu không chỉ là cơ quan về quy chế, viện nghiên cứu sẽ đóng vai trò là một cơ quan hợp tác, hỗ trợ để giảm thiểu các yếu tố rủi ro có thể gây trở ngại với việc đảm bảo năng lực cạnh tranh toàn cầu cho doanh nghiệp AI trong nước.Mặt khác, sau lễ khai trương đã diễn ra lễ ký kết hợp tác "Liên minh an toàn AI Hàn Quốc", trong đó các viện nghiên cứu trí tuệ nhân tạo của các doanh nghiệp gồm Naver, Kakao, SK Telecom, KT và LG cam kết hợp tác lẫn nhau trong việc nghiên cứu, đánh giá và phát triển các chính sách về an toàn AI.