Số trẻ chào đời tháng 9/2024 tại Hàn Quốc tăng 10,1%

Photo : YONHAP News

Cục Thống kê quốc gia Hàn Quốc ngày 27/11 công bố báo cáo "Xu hướng dân số tháng 9 và quý III/2024". Trong tháng 9, số trẻ chào đời tại Hàn Quốc đạt 20.590 trẻ, tăng 1.884 trẻ (10,1%) so với cùng kỳ năm trước. Đây là mức tăng tháng 9 cao nhất trong vòng 14 năm qua kể từ năm 2010.Tổng số trẻ chào đời lũy kế 9 tháng đầu năm nay đạt 178.600 trẻ, tăng 0,7% so với cùng kỳ năm 2023. Tổng tỷ suất sinh lũy kế từ tháng 1 đến tháng 9 là 0,76 trẻ, tăng 0,05 trẻ so với cùng kỳ năm trước, lần đầu tiên tăng sau 9 năm kể từ năm 2015. Cục Thống kê dự báo nếu tiếp tục duy trì xu thế hiện tại, tổng tỷ suất sinh cả năm 2024 sẽ cao hơn mức 0,72 trẻ của năm ngoái.Sự gia tăng tỷ lệ sinh được phân tích là do hiệu ứng cơ sở, bởi số trẻ chào đời trong thời gian qua duy trì ở mức thấp. Ngoài ra, sự gia tăng này còn được phân tích là bởi số cặp kết hôn tăng trở lại sau đại dịch COVID-19, và dân số nữ giới ngoài 30 tuổi tăng.Số cặp kết hôn trong tháng 9 đạt 15.300 cặp, tăng 18,8% so với cùng kỳ năm trước. Tổng số cặp kết hôn trong quý III năm nay tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái, mức tăng theo quý cao kỷ lục. Số cặp kết hôn tăng được phân tích là bởi dân số đầu 30 tuổi, thuộc độ tuổi kết hôn, có sự gia tăng và hiệu quả từ chính sách hỗ trợ kết hôn của các địa phương.